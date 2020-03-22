Коронавирус вынудил Меркель лично отправиться за туалетной бумагой

Ажиотаж на туалетную бумагу и продукты в связи с коронавирусом не обошёл стороной и канцлера Германии Ангелу Меркель. Фото политика в супермаркете с заполненной тележкой было опубликовано на одном из западных порталов.

Меркель, как обычно, была в брючном костюме, она спокойно катила по залу магазинную тележку, в которой среди продуктов, также были видны несколько бутылок вина и упаковка туалетной бумаги.

На снимке видно, что канцлер пришла в торговый центр без маски, зная, что в стране сейчас самый разгар эпидемии коронавируса.

Пользователи интернета пошутили, что Ангела Меркель закупается едой и туалетной бумагой, наверное, собирается самоизолироваться, сообщает РЕН ТВ, со ссылкой на портал „Splashnews“.

Телеканал напоминает, что вспышка коронавируса началась в конце 2019 года в Китае и затем распространилась по многим странам мира. Одиннадцатого марта ВОЗ признала СOVID-2029 пандемией.

По последней информации, во всём мире зарегистрировано более 309 тысяч человек, заражённых коронавирусом, погибших — 13 134 человек, более 93,7 тысячи выздоровевших.