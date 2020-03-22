Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против отправки чартерных рейсов за соотечественниками, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.

По словам главы государства, которые приводит БелТА, такие люди сами виноваты, что оказались в проблемной ситуации.

Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали.

При этом Лукашенко признал, что бывают ситуации, когда действительно необходимо "решить какие-то вопросы" в другой стране, но таких примеров "почти нет". Подобные случаи президент призвал согласовывать с МИД, чтобы дипломаты несли ответственность за выезжающих.

По данным МИД Белоруссии, за последние несколько дней пределы страны покинули 11 тысяч граждан. "Данные выезды осуществляются после четких рекомендаций МИД воздержаться от зарубежных поездок", - подчеркнули в ведомстве.

Согласно сведениям минздрава Белоруссии, в стране зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом COVID-19, в 15 из них пациенты уже выписаны из больниц. Летальных исходов нет.