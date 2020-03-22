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Лунный день сегодня 22 марта 2020 года

Лунный день сегодня 22 марта 2020 года

Лунный календарь — это собрание лучших советов от астрологов. Эксперты расскажут вам о том, как привлечь удачу сегодня и как обойти стороной неурядицы во всех сферах жизни.

Эксперты сайта dailyhoro.ru утверждают, что сегодняшний день идеально подходит для духовных практик и поисков. Полезной будет медитация на создание успешного будущего. Она поможет вам обрести уверенность в себе и стать более позитивными, а также сфокусироваться на самом важном в жизни.


Фаза Луны: начинается 28 лунный день. Заключительная фаза убывания Луны хорошо будет сочетаться с энергией стихии Воды, представленной Рыбами. День пройдет под эгидой спокойствия и творческого расцвета, оптимистичных мыслей.

Магнитные бури 22 марта: в прошедшие пару дней на Солнце аномальных вспышек замечено не было, так что магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


релаксация, отдых;
общение с людьми;
творческое развитие;
шопинг;
романтика, новые знакомства.

Что отпугнет успех в этот день


уныние;
переутомление;
неприятные воспоминания.

Домашние дела по лунному календарю

Домашними делами не стоит заниматься тем, кто не в настроении. Подходить к уборке и наведению порядка лучше в хорошем расположении духа. В противном случае можно заразить негативом всё окружающее пространство и близких людей, из-за чего они могут отвернуться от вас и затаить обиду.

Что надеть сегодня

Из одежды следует выбрать что-то, что будет гармонировать со стихией Воды. Речь идет о плавных линиях, отсутствии ярких принтов, монотонности цвета. Из всех оттенков наиболее подходящими будут темно-синий и серый. Можно надеть одежду обеих цветов, так как они хорошо сочетаются энергетически.


Из камней-талисманов стоит отдать предпочтение таким минералам, как лунный камень, жемчуг, аквамарин. Лунный камень поможет сохранить душевное равновесие и силу духа. Жемчуг поможет всем, кто будет активным в любовной сфере и захочет пофлиртовать. Аквамарин успокоит нервы и укажет верный путь при наличии стресса и проблем.

Финансы, дела и работа в 28 лунный день

Финансовая сторона жизни в такие дни обретает особый смысл. Астрологи советуют заниматься поисками новых источников дохода и черпать вдохновение от окружающих людей, изучая их работу и достижения. Полезно знакомиться с историей жизни творческих людей, знаменитостей, успешных бизнесменов и так далее.


Что касается трат, то на убывающей Луне в Рыбах полезно покупать одежду, аксессуары, технику, драгоценности, а также всё необычное и привлекательное. Можно осуществить свою мечту, позволив себе купить что-то дорогое сердцу. Это идеальный день для подарков, сюрпризов. Хотя сила и энергия идут на убыль, поднять настроение можно при помощи правильного шопинга.

Любовь и отношения 22 марта

В любви сегодня большинству из нас должно везти. Есть шанс встретить человека, в которого можно влюбиться и который сам может влюбиться в вас. Это время невероятных встреч, причем даже в интернете есть шанс наткнуться на того, кто в будущем сделает вас счастливыми — станет добрым другом, второй половинкой или товарищем на долгие годы. Полезными будут сильные заговоры на любовь.

День хорош для взаимной помощи, общения с родителями и родственниками. Можно развлечься с друзьями, пригласив их к себе домой либо встретившись в любом другом месте. Также полезно будет вместе сменить обстановку, выбрать какой-нибудь нестандартный способ совместного отдыха.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Хорошее настроение сегодня гарантировано добрым и отзывчивым людям. Остальным желательно научиться видеть во всем что-то позитивное. Все происходящее сегодня будет нас направлять по верному пути. Иногда верный и ожидаемый путь — это не одно и то же, поэтому необходимо не унывать даже при срыве планов.

Многим удастся сегодня начать борьбу против вредных привычек, избавиться от страхов и комплексов. Мир станет более красочным и приятным, поэтому от окружающих людей будет исходить больше позитива.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 13:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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