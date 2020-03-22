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Лунный календарь маникюра на апрель 2020 года

Лунный календарь маникюра на апрель 2020 года

Яркий маникюр — отличный способ подчеркнуть индивидуальность и изящество рук. В апреле 2020 года стоит прислушаться к рекомендациям астрологов, чтобы новый дизайн ноготков не только долго держался, но и стал способом привлечения в жизнь благополучия.

Второй месяц весны по-прежнему диктует свои условия, заставляя преображаться, обращать внимание на яркие оттенки и верить в чудо. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать об оптимальных днях для посещения мастера ногтевого сервиса, чтобы раз за разом создавать безошибочно прекрасный образ и наслаждаться красивыми ноготками. Такие преображения помогают справляться с дурным настроением, заряжают оптимизмом и силами, необходимыми для достижения новых высот.


1, 2 апреля: начало месяца растущая Луна проведет в Раке. Самым удачным днем для маникюра будет 1 число. В этот день лучше всего использовать нежные пастельные оттенки, чтобы создать женственный образ и стать привлекательнее в глазах мужчин.

3, 4 апреля: в эти дни под влиянием союза Луны и Льва маникюр стоит приурочить к 4 числу. Яркие оттенки лака будут уместными для тех, кому необходима уверенность в себе. 3 апреля астрологи рекомендуют дать ноготкам отдых и не наносить декоративный лак.

5, 6 апреля: Луна в Деве — время для обновления. Маникюр, сделанный в утренние часы проверенным мастером, усилит интуицию, которая поможет обойти препятствия стороной и стать смелее.

7, 8 апреля: во время пребывания Луны в Весах маникюр стоит отложить. Есть риск испортить ногтевые пластины, которые станут хрупкими. В это время, а особенно в Полнолуние 8 числа, лучше укрепить ноготки с помощью масел и специальных лечебных составов. 


9, 10 апреля: влияние убывающей Луны в Скорпионе позволяет делать любой маникюр и педикюр, а также наращивание ноготков. Новое покрытие продержится долго, поэтому дизайн нужно продумать тщательно. Яркие оттенки будут поднимать настроение день за днем.

11, 12 апреля: ночное светило переходит в Знак Стрельца, и самым удачным днем для посещения мастера астрологи называют субботу. Маникюр и педикюр можно сделать самостоятельно, остановив выбор на качественных покрытиях. В воскресный день заниматься ноготками лучше в первой половине дня — так удастся привлечь в жизнь удачу.

13, 14 апреля: под влиянием Луны в Козероге ногти лучше не трогать. Им дают отдых, чтобы не испортить ногтевых пластин. Уход за руками лучше проводить без инструментов, чтобы не повредить нежную кожу и кутикулы.

15, 16 и 17 апреля: влияние созвездия Водолея неоднозначно. 15 числа неосторожное обращение с ногтевыми пластинами может стать причиной расслоения и ломкости. Астрологи рекомендуют заниматься ноготками 16 и 17 числа. Новый дизайн будет уместным для создания гармоничного образа и привлечения внимания.

18, 19 апреля: под влиянием Луны в Рыбах маникюр стоит сделать 19 числа. 18 апреля маникюр делать нежелательно из-за возможности повредить ноготки и занести инфекцию. В этот день стоит ограничиться уходом, а также укрепляющими ванночками с морской солью.

20, 21 и 22 апреля: Луна в Овне. Для маникюра подойдет 22 число, когда энергетика ночного светила будет максимально позитивной. В этот день выбирать стоит нейтральные оттенки, которые не будут вызывать сильные эмоции, а помогут справиться с перепадами настроения. Оттенки зеленого и синего станут залогом отличного самочувствия.


23, 24 апреля: Луна в Тельце — неудачное время для маникюра. Новолуние 23 числа и последующий рост Луны могут стать причиной оттока сил, а для ноготков это время будет опасным из-за риска повредить кутикулы.

25, 26 и 27 апреля: три дня Луна проведет в Близнецах, и в это время астрологи рекомендуют не записываться на маникюр и педикюр. Привести ноготки в порядок помогут лечебные лаки, которые придадут им здоровый вид и блеск, а также справятся с проблемами расслоения.

28, 29 апреля: рост Луны продолжается, и в эти дни она переместится в созвездие Рака. Лучшим днем для маникюра астрологи называют 28 число, первую половину дня. В это время благодаря новому покрытию получится стать смелее и дать отпор обидчикам.

30 апреля: завершающий апрель четверг — время для бережного ухода за ноготками. Влияние Зодиакального Льва не подходит для агрессивных процедур, таких как наращивание и обрезание ноготков. В этот день стоит ограничиться уходом и укреплением ногтевых пластин.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 05:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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