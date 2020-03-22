Макс Корж устраивает криминальные разборки в клипе на трек "Малолетка"

Белорусский музыкант Макс Корж опубликовал на YouTube клип на трек "Малолетка".

"Основано на реальных событиях", — говорится в описании видео.

В клипе показана история мужа (Сергей Арнаутов), который ушел от жены (Евгения Жукович) и сына к молодой любовнице, которая работает официанткой в ресторане. Заведение любят посещать криминальные авторитеты, в том числе и герой Макса Коржа. Вместе с друзьями он приходит туда, чтобы поговорить с отцом-предателем. Разборки приводят к неприятным последствиям.

Ролик больше похож на короткометражный фильм, режиссерами которого стали сам исполнитель и Андрей Светлов.