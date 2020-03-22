Министр финансов США отказался отвечать на вопрос о начале рецессии

Министр финансов США Стивен Мнучин отказался сказать, началась ли рецессия в экономике США из-за коронавируса.

"Это технический, не релевантный вопрос", - сказал Мнучин в интервью Fox Business. При этом, по его словам, власти ожидают резкого восстановления экономики в III квартале.

Рецессия определяется как два подряд квартала экономического спада. Эпидемия коронавируса началась в США в марте.

Wall Street Journal, прогнозируют рецессию уже во II квартале 2020 года и нулевой экономический рост в III квартале из-за коронавируса. Базовый прогноз дает падение ВВП в минус 7% в годовом выражении в апреле-июне, нулевой рост в июле-сентябре и восстановительный рост в 2,6% ВВП в годовом выражении в октябре-декабре.

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