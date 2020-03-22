Минэкономразвития: Малому бизнесу придется сложно в ближайшие месяцы

Малый бизнес, особенно в крупных городах уже «очень хорошо чувствует» на себе влияние распространения коронавирусной инфекции, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

«Сейчас будет очень сложно в ближайшие несколько месяцев. Малый бизнес на себе это очень хорошо чувствует», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Поэтому, подчеркнул министр, очень важно сейчас направить все меры на то, чтобы «дать передышку, переждать время, когда появится определённость».

Потом, сказал Решетников, экономика «вернется на траекторию роста».