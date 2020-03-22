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Минздрав обнародовал данные по распространению коронавируса в Украине

Минздрав обнародовал данные по распространению коронавируса в Украине
В Украине по состоянию на 10:00 22 марта зафиксированы 47 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

"По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена: Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление); Житомирская область - 2 случая (1 летальный); Киевская область - 4 случая; Донецкая область - 1 случай; Днепропетровская область - 2 случая; Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный); Львовская область -1 случай; Тернопольская область - 1 случай; г. Киев - 9 случаев.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Кабинет министров на заседании 14 марта принял решение о временном запрете въездав Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.
От 17 марта Украина отменила все регулярные международные пассажирские перевозки - авиационные, железнодорожные и автобусные.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко карантин будет продлен, если количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией увеличится.

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Добавлено: 22 мар 2020 в 12:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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