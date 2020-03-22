Модный дайджест: от кампании с Равшаной Курковой до новых последствий коронавируса

На фоне бесконечных новостей о коронавирусе продолжаем следить за тем, что происходит в модной индустрии.

1.Met Gala отменили, российские недели моды переносят и переводят в онлайн

Коронавирус продолжает рушить планы многих, в том числе и в модной индустрии. Так, стало известно, что в этом году все-таки не состоится знаменитый Бал Института костюма. Ушла на карантин и Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая должна была состояться в московском Манеже с 31 марта по 4 апреля.

Национальная палата моды и Фонд моды проведут в апреле-мае комплекс онлайн-мероприятий, чтобы поддержать российских дизайнеров и продемонстрировать их новые коллекции, подготовленные для подиума.

Также отменилась и Неделя моды в Москве. Оргкомитет совместно с руководством Гостиного двора приняли решение не проводить мероприятие, которое должно было состояться в период 24—29 марта 2020 года. Правда, взамен публику порадовали модной съемкой, сделанной на локации, где должны были проходить показы. В нее вошли коллекции российских дизайнеров сезона осень-зима — 2020/2021, в том числе Alexander Arutyunov, Victoria Andreyanova, Masterpeace, Daniil Antsiferov, Artem Shumov, а автором съемки стала известный фотограф Катя Туркина (она же Turkina Faso).









2.Равшана Куркова стала лицом кампании Zarina

Бренд Zarina представил новую рекламную кампанию в поддержку лимитированной коллекции Proud to be a Woman сезона весна-лето — 2020. Лицом кампании стала известная актриса Равшана Куркова.

Кроме того, бренд этой весной запустил одноименный социальный проект #ProudtobeaWoman, героинями которого стали миллионы обычных девушек, рассказавшие истории своего успеха, талантов и поиска любимого дела.





Ранее амбассадорами марки также были актриса и режиссер Рената Литвинова, модель и филантроп Наталья Водянова и звезда сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро.

3.Кэндис Свейнпол и Винни Харлоу снялись в кампании Tommy Hilfiger

Nautical Icons — весенняя коллекция, которая воплощает традиционный морской дизайн бренда и приурочена к его 35-летию. Центральное место в этой коллекции занимает классический стиль, включая брюки-чинос, платья-рубашки и поло. Ну а главными звездами кампании стали Кэндис Свейнпол и Винни Харлоу.





4.Бренд Zara присоединился к борьбе с коронавирусом

На этой неделе стало известно, что концерн LVMH Бернара Арно отдал часть мощностей парфюмерных заводов на производство санитайзеров. Не остаются в стороне и бренды одежды. Так, испанская марка Zara переводит часть производств на выпуск медицинских халатов и защитных масок.





Пока данные товары будут использовать в Испании, где ситуация с распространением COVID-19 также ухудшается, но есть планы сделать эти благотворительные акции глобальными.

Модное чтиво

Чтобы как-то отвлечься от новостей о пандемии, сегодня мы предлагаем вам статью о небинарных женщинах-фотографах, которые меняют индустрию модной фотографии прямо сейчас. Узнать их истории и посмотреть на их творчество можно здесь.

Не будем в эти дни забывать, что мир все-таки может меняться не только к худшему, но и к лучшему: становиться более свободным и открытым.