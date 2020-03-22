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На Кипре умер первый пациент с коронавирусом

На Кипре умер первый пациент с коронавирусом
На Кипре умер тяжелобольной пациент, который во время госпитализации заразился коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения страны.

Медицинское заключение о смерти пациента, госпитализированного в больницу общего профиля Фамагусты, опубликовало правительственные бюро печати и информации.

"Сегодня умер пациент, который был первоначально госпитализирован в больницу общего профиля Пафоса с низкими прогнозами на выживание, поскольку у него были декомпенсированный цирроз печени алкогольной этиологии, острая печеночная недостаточность, острая почечная недостаточности на основе хронической почечной недостаточности и хроническая сердечная недостаточность", - говорится в заключении.

"Во время его госпитализации в больницу общего профиля Пафоса пациент, в рамках отслеживания контактов подтверждённого случая COVID-19, госпитализированного в той же клинике, оказался положительным (на коронавирус), что ухудшило его клиническое состояние. Пациент был доставлен в больницу общего профиля Фамагусты для дальнейшего лечения, где он и скончался в субботу вечером", - сообщил минздрав.


В больнице Пафоса несколько дней назад коронавирусом заразились десять медработников и врачей.

По данным минздрава, на Кипре подтверждены 84 случая COVID-19, включая три на британских военных базах. Из заболевших 48 были контактными. За последние сутки подтверждены девять случаев инфицирования, в том числе один медработник в больнице Пафоса.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 01:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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