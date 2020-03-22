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Новости » Политика » На премьера Франции подали в суд, обвинив во лжи: санитарное фиаско

На премьера Франции подали в суд, обвинив во лжи: санитарное фиаско

На премьера Франции подали в суд, обвинив во лжи: санитарное фиаско

Группа французских медработников подала в суд на премьер-министра страны Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бюзен за «ложь на государственном уровне» во время пандемии коронавируса нового типа (Covid-19). Об этом в субботу, 21 марта, сообщила газета Le Figaro.

Более 600 медицинских работников объединились в группу под названием С19 и направили коллективный иск в Суд Французской Республики (Cour de justice de la République, CJR). Это единственный орган, разбирающий предполагаемые правонарушения членов правительства при исполнении ими служебных обязанностей. В эту особую инстанцию входят 12 парламентариев и трое судей Кассационного суда страны.

Составители жалобы обвиняют главу правительства Филиппа и экс-министра Бюзен в том, что они не предприняли необходимых мер, чтобы защитить Францию от пандемии, хотя, по мнению авторов иска, они не могли не знать о надвигавшейся опасности. Одним из поводов для подачи коллективного иска стала нехватка медицинских масок.

«В конце февраля правительство заявило, что маски будут — им поверили. В начале марта, когда стало понятно, что масок не будет, они начали рассказывать, будто они вовсе и не нужны… На самом деле, это признание своей беспомощности и лжи, так как правда в том, что у нас нет запасов», — говорит Фабриса-де Визио, адвокат, представляющий интересы объединения С19. Как отметил юрист, его подзащитных, помимо прочего, возмутил тот факт, что одно из французских предприятий по производству масок выпускает партию для Министерства здравоохранения Великобритании, так как оно сделало заказ раньше, чем правительство Франции.

Представители С19 полагают, что правительство Филиппа должно было среагировать ещё в конце января и подготовить запасы средств медзащиты, а также закупить все необходимое для проведения анализов на коронавирус и тем самым сделать доступнее тестирование на Covid-19. По мнению медиков, это позволило бы определить и изолировать носителей вируса, не имеющих выраженных симптомов, но заражающих окружающих.

Le Figaro отмечает, что первое обращение медработников в суд было сделано ещё 4 марта. Тогда речь шла об административной жалобе. Затем 19 март был подан уголовный иск. За два дня до этого Аньес Бюзен дала интервью газете Le Monde. В нем, как утверждает адвокат Фабриса-де Визио, экс-глава Минздрава Франции фактически призналась в том, что «знала обо всём и ничего не предприняла».

Истцы требуют провести уголовное разбирательство, установить масштаб сокрытия информации от французов и «определить степень ответственности каждого за это санитарное фиаско». Если специальная комиссия решит инициировать расследование, виновным может грозить штраф в 30 тысяч евро и до двух лет лишения свободы. Именно такое наказание предусматривает статья 223−7 Уголовного кодекса Франции за «добровольное воздерживание от предпринятия мер борьбы с природным бедствием, угрожающим безопасности людей».

Согласно последним данным Университета Хопкинса (Балтимор, США), который отслеживает распространение Covid-19 в глобальном мастабе, по данным на 21 маррта, во Франции было подтверждено более 12 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 450 человек умерли. В настоящее время Франция является седьмой наиболее заражённой коронавирусом страной в мире.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 06:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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