Нацсобрание Франции поддержало законопроект о введении чрезвычайного положения

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Нижняя палата парламента Франции (Национальное собрание) приняла в первом чтении законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Документ подразумевает наделение правительства страны правом ограничивать общественные свободы, в том числе за счет введения массового режима самоизоляции, на протяжении двух месяцев. Власти также смогут вводить спецмеры без консультаций с парламентом — с помощью декретов. Эти действия могут касаться финансовой поддержки предприятий, а также переноса второго тура муниципальных выборов, первый тур которых прошел 15 марта.

Законопроектом также предусмотрены штрафы за нарушение режима самоизоляции. Если сегодня выход на улицу без уважительной причины и расписки с указанием конечного пункта наказывается штрафом в 135 евро, то за повторное неповиновение в течение 15 дней после первого будут штрафовать на 1,5 тыс. евро. За четвертое за месяц нарушение придется выложить 3,7 тыс. евро, а также назначено до 6 месяцев тюрьмы и общественные работы.

Законопроект в воскресенье, 22 марта, рассмотрит Сенат — верхняя палата парламента.

По данным на вечер 21 марта во Франции заразились коронавирусом 14 459 человек, 562 скончались. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан.

По последней информации, в мире заразились Covid-19 свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тысяч смертельных исходов. В России, по данным на 21 марта, зарегистрировано 306 случаев заражения.