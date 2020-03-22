Названы самые востребованные товары среди россиян на "удаленке"

Стали известны самые популярные товары и услуги среди россиян, которые работают в удаленном режиме. Соответствующую статистику привела E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon.

Рост товаров для досуга начал фиксироваться с 14 марта. По мнению аналитиков, спрос на них "держится на уровне гендерных праздников".

"Например, средненедельные продажи подписок на игры и онлайн кинотеатры на 200% выше стандартного показателя, настольных игр - на 150%, товаров для хобби и творчества - на 120%, книг - на 110%, товаров для ремонта - на 296%, аксессуаров для домашних тренировок - в два раза", – перечислили в Ozon.

Эксперты отметили, что такие показатели напрямую связаны с повышением домашней активности россиян из-за коронавируса. Также почти втрое выросли продажи товаров для ремонта, такие как дрели-шуруповерты и отвертки.

Ранее Ruposters публиковал инструкцию о том, как перейти на удаленную работу без потери денег.