Нелетающие крепости: cтратегическую авиацию США сразил глубокий кризис

Излишняя экономия

Острая нехватка бомбардировщиков, устаревший авиапарк и миллиарды долларов, необходимых для обновления ударного воздушного флота, — стратегическая авиация США находится в глубоком кризисе. Один из бывших высокопоставленных военачальников Пентагона признал, что боеспособность бомбардировщиков в 2019-м упала до рекордно низкого показателя — десять процентов. О проблемах "носителей демократии" — в материале РИА Новости.

По словам бывшего замначальника штаба Военно-воздушных сил США генерала Джона Майкла Ло, Пентагону критически не хватает тяжелых бомбардировщиков. Учитывая, что в конфликтах им отводят главную роль, потребности в таких самолетах растут с каждым годом. Но руководство страны в последние годы сосредоточилось на развитии Военно-морских сил и подводного флота в частности. Более того, планируется большое сокращение имеющегося парка самолетов. В начале 1990-х у США было около 400 дальних и стратегических бомбардировщиков. Сейчас планируется оставить 140.

Командование ВВС уже публиковало доклад, в котором утверждалось, что для эффективного выполнения задач требуется еще как минимум 65 новых бомбардировщиков. При этом денег на авиацию Пентагон не жалеет. Правда, тратятся они в основном на закупку истребителей F-35.