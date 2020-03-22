"Нет государства". Саакашвили предрек Украине экономическое "цунами"

Украину ожидает масштабный экономический кризис из-за неготовности к нему, заявил экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в разговоре с журналистами "Седьмого канала".

По его мнению, Россия была готова к кризису благодаря "подушке безопасности" в виде финансовых резервов в размере 600 миллиардов долларов. Украину же, по его мнению, ждет "настоящее цунами", а не просто кризис.





"У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов", – приводит NEWS.ru слова экс-губернатора Одесской области.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Саакашвили намерен "завершить режим" правящей партии в Грузии.