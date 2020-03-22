Никаких изменений. Данные об ужесточении карантина в России опровергли

Ранее в воскресенье неназванный источник рассказал РИА Новости, что власти могут принять "решительные меры" по ужесточению карантина в стране, а также не исключил отдельных шагов по выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими коронавирусом.
"Сообщения правительственного источника о том, что "власти склоняется к введению решительных мер по ужесточению карантина" не соответствуют действительности", – подчеркнули в ИКЦ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
Москве.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в России провели более 163 тысяч тестов на COVID-19.