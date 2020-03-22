Нумерологический гороскоп на апрель 2020 года

Нумерология — наука, согласно которой Вселенную пронизывают энергетические волны, порождаемые числами. Очень важно следовать советам экспертов, чтобы сделать свою жизнь лучше в апреле.

Согласно расчетам, в апреле миром править будет число 5. Это значит, что Вселенная желает видеть в нас гармонию и жизнелюбие. Энергетика Пятерки очень стабильна, поэтому в трудных ситуациях будет гораздо проще соблюдать осторожность. Всем, кто не умеет управлять эмоциями и своей внутренней энергией, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться пятью полезными советами.

Финансы и работа в апреле 2020 года

В работе и бизнесе эксперты советуют заниматься только теми делами, которые в данный момент являются наиболее актуальными. В апреле не стоит заглядывать далеко вперед и рисковать. Очень важно избавиться от груза тех проблем, которые больше нет сил держать на своих плечах.

Необходимо быть осторожнее в общении с теми, кто нагружает вас негативом и заставляет сомневаться в себе. Это очень негативно скажется на продуктивности в любой сфере. Нумерологи отмечают некоторый застой в творческой и интеллектуальной сферах, но небольшой подъем в сфере продаж. Это идеальное время для всех, кто занимается удаленным заключением сделок.

Эксперты рекомендуют не перегружать себя работой и не повышать нагрузку на тело и разум. Нужно больше отдыхать и избавляться от жадности, ведь всех денег все равно не заработать. Пятерка не любит, когда люди берут свое хитростью, проявляют жестокость и мелочность.

В апреле стоит заниматься благотворительностью и быть всегда готовыми совершать хорошие поступки для окружающих людей. Вселенная желает видеть доброту и щедрость, особенно в отношении близких.

Любовь и отношения в апреле

В любви Пятерка поможет нам преодолеть все трудности и препятствия, но только в том случае, если вы этого действительно хотите. Под лежачий камень вода не течет, поэтому очень важно проявлять инициативу самим, а не ждать, пока кто-то сам попросит вас о помощи.

Сейчас поддержка нужна нашим близким и друзьям как никогда. Это значит, что нельзя отворачиваться от тех, кто желает нам добра. В общении стоит проявлять больше терпимости и гибкости. Пятерка стабильна, поэтому все ссоры могут завершаться достаточно быстро. Это число не любит, когда кто-то таит обиды, поэтому старайтесь пользоваться эффективными способами борьбы с негативными эмоциями, злостью и завистью, чтобы не давать себе повода настраиваться на негативную волну.

Домашние дела в апреле

Пятерка любит все связанное с домом и рутиной, а также дает большой заряд бодрости и удачи всем, кто соблюдает чистоту. Полезным будет начать месяц с генеральной уборки и очистки дома от хлама.

Также в этом месяце можно заниматься починкой сломанной электроники, приобретением новых аксессуаров для дома, планированием ремонта или переезда. В особой чистоте стоит содержать места наиболее частого пребывания. Это может быть кухня или спальня. Место, в котором вы постоянно проводите время, должно излучать позитив.

Настроение и здоровье

Число 5 очень благоприятно влияет на людей и не производит резких выбросов энергии, поэтому можно не ждать скачков настроения. Это прекрасный период для начала физических упражнений, выработки позитивных привычек.

В апреле будет проще переживать неурядицы, настраиваться на рабочий лад. Любые страхи и переживания могут уйти на второй план, но для этого придется сделать над собой небольшое усилие.