Опубликовано видео последствий землетрясения в Хорватии

В Сети появилось видео последствий сильнейшего за 140 лет землетрясения в Хорватии.

На кадрах видно, что некоторые обломки фасадов упали прямо на проезжую часть. Часть облицовки зданий обрушилась на тротуар и припаркованные рядом автомобили.

По данным службы гражданской защиты, землетрясение силой 5.3 балла по шкале Рихтера произошло в 6.43 (8.43 мск). Эпицентр находился в семи километрах севернее Загреба на глубине десяти километров. После этого произошло несколько толчков меньшей силы.

Служба скорой помощи Загреба сообщила о погибшем подростке 15-ти лет, на которого упала часть фасада. Позднее медики уточнили, что пострадавший находится в реанимации в критическом состоянии.