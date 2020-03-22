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Новости » Главные новости » Памфилова: непременным требованием на голосовании по Конституции является наличие реальных наблюдателей.

Памфилова: непременным требованием на голосовании по Конституции является наличие реальных наблюдателей.

Памфилова: непременным требованием на голосовании по Конституции является наличие реальных наблюдателей.

Непременным требованием во время проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию является наличие реальных хорошо подготовленных наблюдателей. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"И мы все для этого делаем, чтобы на каждом участке, и не только в день голосования, но может прежде всего именно во время дней предшествующих, досрочного и выездного голосования, обязательно присутствовали наблюдатели от всех общественных и политических сил, которые заинтересованы в том, чтобы наше голосование прошло так как оно и должно проходить в интересах наших граждан", - сказала глава ЦИК. 

Она также сообщила, что обратилась ко всем партиям, которые имеют наблюдательский корпус, ко всем общественным движениям, которые обладают этим потенциалом.

"Прошу направить, делегировать своих наблюдателей. Мы во взаимодействии с Общественной палатой гарантируем, что никаких искусственных фильтров для них не будет поскольку мы наоборот заинтересованы создать максимально благоприятные условия для этих наблюдателей, предлагая такой широкий круг дополнительных мер исходя из удобства и доступности голосования для граждан", - отметила Памфилова.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 01:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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