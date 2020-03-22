Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Молитвы написаны на старославянском языке, при этом в них отсутствует упоминание непосредственно коронавируса. В заглавии обоих текстов говорится о том, что к ним нужно обращаться во время «распространения вредоносного поветрия».

Новые молитвы будут читать во всех храмах Русской православной церкви (РПЦ) с 22 марта. Отмечается, что впервые их планировалось прочитать за патриаршим богослужением.

Ранее РПЦ ввела меры профилактики коронавирусной инфекции. Духовенству рекомендовано соблюдать жесткие санитарные нормы во время проведения обрядов, в частности проводить дезинфекцию некоторых предметов и использовать одноразовую посуду.