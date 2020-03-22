Пермский балалаечник превратил "Uno" Little Big в противовирусную песню

Пермский музыкант Андрей Киряков со своей группой записал кавер на песню "Uno" коллектива Little Big под балалаечный аккомпанемент.

Темой стала эпидемия коронавируса. В песне музыканты призывают не поддаваться панике и заниматься спортом, чтобы не заразиться. Киряков назвал клип "противовирусным видео", но подчеркнул при этом, что содержащимся в тексте рекомендациям не нужно следовать.

"Сидят в квартирах люди. Боятся, что же будет. В Европе страшно выйти даже за хлебом. Но мы живем в России, у нас поля большие. Пойдем на свежий воздух делать упражнения", - поется в песне.

Андрей Киряков регулярно записывает балалаечные каверы на популярные композиции. С одним из них его группа выступила в эфире программы "Вечерний Ургант", гостьей которой была Билли Айлиш.

Ранее танцор Дмитрий Красилов из Little Big исполнил в "Вечернем Урганте" свой знаменитый дроп под музыку из "Что? Где? Когда?".

