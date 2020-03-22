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Новости » Россия » Песков ответил на вопрос о возможном переходе Путина на удаленку

Песков ответил на вопрос о возможном переходе Путина на удаленку

Песков ответил на вопрос о возможном переходе Путина на удаленкуДмитрий ПесковФото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Кремль пока не рассматривает возможность перехода президента России Владимира Путина на удаленный вариант работы из-за коронавируса. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Да нет. Пока все в рабочем графике, — сказал Песков.

Ранее в марте он сообщил, что для защиты Путина от коронавируса делается все, что нужно. Представитель Кремля также уточнил, что тест на вирус сделали все сотрудники, готовящие мероприятия с участием президента.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились свыше 328 тысяч человек по всему миру. Больше всего инфицированных в Китае (более 81 тысячи), Италии (более 59 тысяч) и США (более 31 тысячи). В России зафиксировано 367 случаев заражения.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 23:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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