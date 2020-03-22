Побои, измены и фиктивный развод: Надежда Бабкина о первом муже

70-летняя Надежда Бабкина сейчас кажется счастливой и довольной жизнью: у нее есть любимая работа, преданные поклонники и семья, которая поддержит в любую минуту. Но так было не всегда. На заре карьеры она пережила немало трудностей, но благодаря усердию и трудолюбию смогла преодолеть их и стать победительницей.

Так, с первым мужем, музыкантом Владимиром Заседателевым она познакомилась в юности — у них сразу закрутился бурный роман, и уже через две недели они стали жить вместе, а через несколько месяцев поженились.

Поначалу мужчина был ласковым и заботливым, во всем помогал молодой жене, но постепенно начал проявлять жестокость. Первый «звоночек» прозвучал во время беременности: когда певица была на девятом месяце, то узнала о его неверности.

После рождения ребенка ей регулярно доносили о романах благоверного на стороне. Бабкина долго смотрела на все сквозь пальцы, но со временем, супруг начал поднимать на нее руку.

«Были такие моменты — я приезжаю с гастролей, деньжищ привезла, захожу в квартиру, а в меня летит хрустальная пепельница тяжелая. Хорошо, у меня отличная реакция с детства — я увернулась», — вспоминает Надежда Георгиевна.

Королева русской песни признается, что терпела побои и неверности мужа ради общего ребенка Даниила. «Потому что так надо, и сын растет. А на самом деле надо было уйти сразу. Если бы раньше ушла, все было бы лучше», — признается Бабкина.

Вместе с тем певица благодарна экс-супругу за совместно прожитые годы и за помощь, которую он ей оказал в работе. Так, именно он когда-то посоветовал ей заниматься русской песней.

«Муж тогда сказал: «Надя, то, чем ты занимаешься на веки вечные, а эстрада — дело приходящее и уходящее», — вспоминает звезда.

Спустя годы сын знаменитости признается, что его родители были слишком сильными личностями с непростыми характерами. Кроме того, его отец видел стремительное восхождение Бабкиной на музыкальный олимп и тяжело переживал это, так как считал себя главой семьи. В итоге пара сначала развелась фиктивно для того, чтобы получить квартиру, а через некоторое время певица узнала, что экс-супруг уже нашел другую: он женился на бэк-вокалистке Льва Лещенко — Альбине Левченко.

«Он попросил меня сделать загранпаспорт, так как я делала выездные документы для всей группы. Беря его паспорт, случайно уронила, и открылась страница со штампом о браке, но вписана туда не я», — вспоминает Бабкина.

Создателям документального фильма «Если в омут, то с головой» Надежда Георгиевна призналась, что смогла простить обиду и всегда была за то, чтобы ее сын общался с отцом. Спустя годы она тоже начала с ним нормально общаться и помогать.

Фото: Legion-Media, Instagram