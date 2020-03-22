Под Полтавой от пьяного пациента пострадала фельдшер скорой помощи

В Диканьской центральной районной больнице Полтавской области в воскресенье, 22 марта, около 2 часов ночи произошел инцидент, в результате которого была травмирована 50-летняя фельдшер.

— Со слов медиков, ночью из одного из сел района поступил вызов к больному, который находился в состоянии алкогольной интоксикации, — рассказала «ФАКТАМ» инспектор отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Полина Ларина. — 30-летнему мужчине понадобилась госпитализация. В приемном покое районной больницы перепившему пациенту, который находился без сознания, начали проводить реанимационные мероприятия, благодаря чему он пришел в себя. Но мужчина, видимо, не понял благородных целей медиков и, поднявшись, резко ударил женщину-фельдшера. Да так, что та упала на застекленную дверь и сильно порезала себе руку. Коллеги оказали ей первую медицинскую помощь на месте, и она на несколько дней выбыла со строя.

— В ситуации, сложившейся в стране в связи с распространением коронавируса, это как минимум ослабление первичного звена экстренной медицинской помощи, — прокомментировал ситуацию начальник отдела медицины катастроф департамента здравоохранения Полтавской областной госадминистрации Владимир Мохначов.

Полиция изучает обстоятельства происшествия, после чего ему будет дана юридическая оценка.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об инциденте в Харькове, где нетрезвый мужчина напал на врачей «скорой», прибывших для оказания помощи 4-летнему ребенку.