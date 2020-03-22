«Подавляющее большинство» игр для PlayStation 4 будут работать на PlayStation 5

Sony, после расплывчатого сообщения Марка Церни об обратной совместимости игр для PS4 на PlayStation 5, заявила, что «подавляющее большинство» проектов для текущего поколения, как ожидает компания, будет работать на некстгене.При этом корпорация также рассчитывает, что старые игры на PS5 смогут использовать особенности нового железа для достижения более высокой кадровой частоты или разрешения, однако каждую игру предстоит изучать вручную — не появляются ли какие-либо отклонения.По словам Sony, она уже протестировала сотни игр и готовится рассмотреть тысячи других тайтлов.Выход PlayStation 5 состоится осенью. Цена, линейка игр и дизайн системы остаются неизвестными.