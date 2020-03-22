Полуобнаженный Сергей Полунин снялся с новорожденным сыном для глянца

Скандальный танцор Сергей Полунин в последнее время встал на путь исправления — перестал конфликтовать с театрами, создал несколько программ и стал звездой телевидения. В этом году у него родился сын, с которым он теперь проводит все свободное время.

В начале марта Сергей Полунин и Елена Ильиных поделились, что впервые стали родителями. Пара одновременно опубликовала в Instagram снимок, на котором танцор нежно обнимает живот фигуристки. Тогда выяснилось, что счастливое событие произошло еще 16 января, но влюбленные скрывали этот факт не только от журналистов, но и друзей.

Теперь же Полунин созрел для того, чтобы показать первенца поклонникам — вместе с сыном он появился на обложке американского издания The Sunday Times Magazine. На фотографии Сергей держит малыша на левой руке, правой придерживая головку новорожденного. «Первая обложка Мира! А Елена Ильиных гордая мама», — подписал снимок мужчина.

Пользователи тут же стали оставлять восторженные комментарии и в очередной раз поздравлять танцора с прибавлением в семействе. «Счастья вам и вашему сыночку», «Какой крохотный», «Вы — красивая пара, малыш должен получиться на загляденье», — пишут в социальных сетях.

Ильиных и Полунин некоторое время скрывали от всех имя новорожденного и только спустя несколько недель после его появления на свет рассказали, что назвали сына необычным именем Мир. «Два дня у нас ребенок жил без имени. Мы по-разному назвали малыша и смотрели на его реакцию. Когда сказали «Мир» — он откликнулся», — вспомнили счастливый момент знаменитости.

Отметим, что Полунин не перестает признаваться в любви Елене и часто публикует в Instagram совместные фотографии с возлюбленной, с которой познакомился благодаря социальным сетям. Ильиных сама написала ему в аккаунт, после чего у них завязались переписка. Танцор признается, что не знал девушку, но почувствовал что-то родное и сразу понял, что они будут вместе.

Интернет-роман перерос в серьезные отношения, и пара несколько раз появлялась вместе на красных ковровых дорожках и различных светских мероприятиях. Правда, они не спешили говорить о себе, предпочитая сохранять все в тайне. Возможно, это связано с предыдущими неудачными романами Полунина, который ранее два года встречался с Хелен Кроуфорд, а затем выходи в свет в компании Юлии Столярчук. Последний его избранницей была стала прима Лондонского балета Наталья Осипова, которая мечтала о свадьбе с харизматичным танцором, но в итоге они расстались в 2018 году.

Фото: Instagram, Legion-Media