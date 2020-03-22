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Новости » Россия » Помпео: Россия, Китай и Иран сеют страх и панику из-за коронавируса

Помпео: Россия, Китай и Иран сеют страх и панику из-за коронавируса

Помпео: Россия, Китай и Иран сеют страх и панику из-за коронавируса

Россия, Китай и Иран ведут «дезинформационные кампании» и распространяют ложные сведения о пандемии нового коронавируса, старясь «посеять страх и замешательство». Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает The Hill.

По данным журналиста американской газеты Оливии Биверс, Помпео, выступая на пресс-конференции рабочей группы США по коронавирусу в Белом доме вместе с президентом Дональдом Трампом, отметил, что дезинформационные кампании имеют «весьма разбросанный» характер, однако американские власти зафиксировали в сети «фейки» не только от отдельных лиц, но и от упомянутых трёх стран.

«Чтобы преуменьшить важность того, что делает сейчас Америка и наши действия по выполнению всех указаний президента Трампа, предпринимаются организованные усилия, — цитирует The Hill главу Госдепа. — К сожалению, всё это имеет весьма разбросанный характер. Но мы определённо заметили, что такие вещи исходят из таких стран, как Китай, Россия и Иран».

В ходе пресс-конференции господин Помпео «неявно» сослался на «пропаганду, распространявшуюся чиновниками китайского правительства в попытке посеять сомнения по поводу происхождения вируса». Как отмечает обозреватель The Hill, официальный представитель информационного отдела китайского МИДа Лицзянь Чжао ранее написал в твиттере, что коронавирус мог изначально проникнуть в Китай из США, тогда как Дональд Трамп и другие американские чиновники неоднократно называли его «китайским вирусом», а в других странах обращали внимание на Пекин в связи с тем, что он, возможно, пытался скрыть реальный масштаб угрозы после начала пандемии.

По данным The Hill, эксперты полагают, что коронавирус впервые возник на рынке животных и морепродуктов в китайском Ухане, где он скорее всего передавался несколько раз между разными видами животных, пока в конце концов не попал в человека.

Помпео также отметил, что в интернете распространяются и ложные сведения о возможном закрытии различных учреждений правительством США.

«Я хотел бы обсудить ту дезинформацию, которую люди видят в Твиттере и в целом в мире, и часть которой поступает от правительств и отдельных лиц, — заявил чиновник в самом начале пресс-конференции. — Я призываю всех обратить внимание на информацию о том, что вирус каким-то образом появился из американских вооружённых сил, а также заявления о том, что якобы происходят закрытия различных учреждений».

По словам Помпео, США предпринимают активные меры по борьбе с угрозой дезинформации.

«Мы хотим сделать так, чтобы американские люди в поисках информации обращались к надёждным источникам. Но мы уже чётко дали понять — мы напрямую обратились к этим странам и велели им прекратить, объяснив, что мы всего этого не одобряем. Есть и кое-какие другие меры, которые мы предпринимаем, чтобы гарантировать, что распространяется правильная информация», — заявил госсекретарь, подчеркнув, что прозрачность и точная информация в перспективе пойдут только на пользу американцам.

The Hill напоминает, что неделю назад о распространении «фейков» Россией на фоне пандемии заявили и в Евросоюзе: официальный представитель представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано сообщил тогда, что после начала активного распространения коронавируса в Брюсселе констатировали целый «поток данных, мифов и дезинформации» о нём, и часть этого потока исходит от «России, связана со страной или же производится явно прокремлёвскими СМИ».

В заключение Оливия Биверс пытается в очередной раз навести тень на плетень: утверждает, что разведывательное сообщество США пришло к выводу — Россия в ходе президентских выборов 2016 года не только организовала взлом серверов руководства Демократической партии, но и провела «сложную и широкую дезинформационную кампанию». С тех пор различные эксперты предупреждали, что взять пример с Москвы и попытаться «использовать в будущем социальные сети для того, чтобы нарушить ход выборов в США» могут и другие страны.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 04:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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