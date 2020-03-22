"Повели себя по-другому". Белоусов назвал виновного в "нефтяном шоке"

Первый вице-премьер Андрей Белоусов возложил вину за снижение цен на нефть на страны Персидского залива, сообщает РИА Новости.

По его словам, добиться уменьшения стоимости сырья было инициативой арабских партнеров, а Россия никогда не ставила перед собой подобной цели и выступала за продление сделки ОПЕК+.

"Базовая идея была сохранить соглашение еще на год. По крайней мере, на квартал. Но арабские партнеры повели себя по-другому", – заявил Белоусов.

После того, как участники Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) не смогли договориться о продлении сделки, нефтяные котировки и курсы валют обрушились. Москва предлагала сохранить существующие условия, а Эр-Рияд – дополнительно сократить добычу. В результате отсутствия единых договоренностей с 1 апреля сделка ОПЕК+ прекратит свое существование.

Brent упала до 26 долларов за баррель, это равнозначно показателям 12 мая 2003 года. Стоимость WTI снизилась до минимума с 1 марта 2002 года (23 доллара за баррель).

Накануне, 21 марта, цена на нефть Brent установилась на отметке 27,38 доллара за баррель, всего потеряв с начала обвала 40% и за неделю 19%.

Еще одним фактором, влияющим на мировую экономику и замедление спроса, является пандемия коронавирусной инфекции.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в правительстве России спрогнозировали, какова будет стоимость нефти.