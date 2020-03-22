Решетников оценил влияние COVID-19 на малый бизнес в России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Малый бизнес в России уже чувствует негативное влияние из-за ситуации с коронавирусом нового типа, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия-1».

«Сейчас будет очень сложно в ближайшие несколько месяцев. Малый бизнес на себе это очень хорошо чувствует. Особенно в крупных городах», — сказал министр.

По его словам, сейчас важно сосредоточить усилия на том, чтобы дать малому бизнесу передышку, «переждать». Министр отметил, что ситуации, подобные пандемии, временные, потом экономика вернется на траекторию роста. Однако какая это будет траектория, будет зависеть от того, насколько адекватно и быстро меры будут приниматься сейчас, указал Решетников.

Ранее кабмин утвердил план первоочередных мероприятий и действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с пандемией COVID-19. В нем отражена и поддержка малого и среднего бизнеса.

В частности, министерства и ведомства должны до 5 апреля обеспечить финансовую поддержку транспортным компаниям, пострадавшим из-за коронавируса. До 27 марта — утвердить порядок компенсации убытков туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам. Также введены меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Например, мораторий для субъектов МСП на выплату страховых взносов на 3 месяца.