"Росагромаркет" назвал способ упростить поставки продуктов

Развитие оптово-распределительных центров (ОРЦ) в России поможет в решении проблем с логистикой и доставкой товаров в магазины, сообщил РИА Новости гендиректор холдинга "Росагромаркет", реализующий проект создания в РФ сети ОРЦ, Богдан Григорьев.

Торговые сети в начале и середине марта фиксируют повышенный спрос россиян на ряд товаров первой необходимости, включая макароны и крупы, на фоне новостей о распространении коронавируса и росте курса основных валют. Российские власти неоднократно указывали на то, что дефицита продуктов в стране нет. Примерно с 18-19 марта ритейлеры стали отмечать снижение ажиотажного спроса.

"Развитие сети ОРЦ в России может повлиять на решение проблем с логистикой и доставкой товаров - это одно из основных предназначений таких объектов. Один оптово-распределительный центр вмещает до 200 поставщиков всех категорий продукции: овощи, фрукты, молочная, мясная продукция, рыба и так далее", - сказал Григорьев.

Он отметил, что торговые сети уже увеличивают объемы закупок товаров первой необходимости, однако их мощности из-за отсутствия специализированных площадей хранения сильно ограничены. "Поэтому существенно нарастить объемы ритейл не сможет. Не должно возникнуть проблем с долгосрочным хранением бакалеи, но овощную и фруктовую группы, мясо и рыбу сетям хранить негде", - указал собеседник агентства.