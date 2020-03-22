Роспотребнадзор отметил важность индивидуальных мер против COVID-19

Индивидуальные меры против распространения коронавируса важны так же, как и правительственные действия, говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

"Согласно новому совместному заявлению исследователей из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона (Великобритания), Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды (Нидерланды), то, как отдельные лица реагируют на советы правительств стран мира по предотвращению распространения заболевания COVID-19, будет, по крайней мере, не менее важным, чем предпринимаемые правительствами действия", - говорится в сообщении.