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Новости » Россия » Россия может ужесточить режим по коронавирусу

Россия может ужесточить режим по коронавирусу

Россия может ужесточить режим по коронавирусу

В России возможно ужесточение карантина, введенного из-а распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правительстве.

По последним данным, всего в мире заражено более 310 тысяч человек, 13 190 погибли, более 95 тысяч выздоровели. В России выявлено 306 больных COVID-19.

«Скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания. Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших», — говорит собеседник агентства.

По его словам, для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, «требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции».

Он подчеркнул, что у России «есть запас времени, чтобы принять эти жесткие, но крайне необходимые меры.

Правительства всех стран принимают экстренные меры для борьбы с распространением вируса, некоторые вводят режимы чрезвычайного положения. Евросоюз объявил о закрытии внешних границ на 30 дней. Режим ЧП на 60 дней объявлен также, в частности, в Молдавии. В соседней с Россией Грузии тоже введен режим ЧП.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 13:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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