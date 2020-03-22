Россия может ужесточить режим по коронавирусу

В России возможно ужесточение карантина, введенного из-а распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правительстве.

По последним данным, всего в мире заражено более 310 тысяч человек, 13 190 погибли, более 95 тысяч выздоровели. В России выявлено 306 больных COVID-19.

«Скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания. Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших», — говорит собеседник агентства.

По его словам, для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, «требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции».

Он подчеркнул, что у России «есть запас времени, чтобы принять эти жесткие, но крайне необходимые меры.

Правительства всех стран принимают экстренные меры для борьбы с распространением вируса, некоторые вводят режимы чрезвычайного положения. Евросоюз объявил о закрытии внешних границ на 30 дней. Режим ЧП на 60 дней объявлен также, в частности, в Молдавии. В соседней с Россией Грузии тоже введен режим ЧП.