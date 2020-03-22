Россия отправит военных вирусологов в Италию

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия отправит в Италию восемь мобильных бригад военных специалистов-вирусологов для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Министерстве обороны.

В Италию также будут доставлены средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. Все поставки буду организованы по линии Минобороны России с задействованием самолетов российских Воздушно-космических сил.

Глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини поблагодарил российскую сторону за оперативную помощь.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 303 тысяч человек, более 12,9 тысячи умерли, а 91,6 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.