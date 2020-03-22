Россия создаст карту Луны для выбора места высадки космонавтов

Российский орбитальный аппарат "Луна-26" создаст трехмерную карту Луны для выбора места высадки первых космонавтов, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович на заседании Совета РАН по космосу.





"Впервые мы с помощью стереосъемки создадим топографическую карту Луны с разрешением два-три метра. На плоскости это уже есть после работы американских спутников, но здесь мы получим с помощью обработки стереоизображений и анализа освещенности универсальную карту высот всей Луны с высокой точностью", - сказал он.

"Стереосъемка это специфический эксперимент для орбитального аппарата. Он имеет очень большое прикладное значение. В дальнейшем предусматривается научное использование стереокарты, которая нам позволит анализировать лунные структуры и их происхождение. Во-вторых, это обеспечение данных для автономной навигации будущих пилотируемых и автоматических миссий к Луне", - сказал Петрукович.