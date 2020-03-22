Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один, Идлиб – один. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведено четыре гуманитарные акции: в населенном пункте Маррат провинции Дейр-эз-Зор было выдано 275 продовольственных наборов, общим весом 2,3 тонны.

Также в населенном пункте Кини-Наби провинции Хасеке выдали 250 продовольственных наборов весом 0,9 тонны, а в населенном пункте Телль-Мухлат провинции Ракка выдали 250 продовольственных наборов весом 0,9 тонны, Кроме того, в населенном пункте Баш-Дульки провинции Ракка было выдано 200 продовольственных наборов весом 0,76 тонны.