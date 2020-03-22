Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву из Рима

Граждане России и Белоруссии с круизного лайнера Costa Pacifica вечером в субботу вылетели из Рима в Москву рейсом "Аэрофлота", сообщили в посольстве РФ в Италии.

Costa Pacifica 3 марта вышел из Буэнос-Айреса в сторону Европы. Власти Испании из-за ситуации с коронавирусом не разрешили лайнеру пристать, после чего судно продолжило движение к французскому Марселю. Франция не разрешила сойти на берег россиянам, застрявшим на лайнере, и он направился в итальянскую Геную. Оттуда россиян и белорусов отправили в аэропорт Рима для вылета в Москву.

"Все 37 российских и четыре белорусских туриста, утром 21 марта сошедшие в Генуе с круизного лайнера Costa Pacifica, благополучно прибыли в Рим и вылетели в Москву рейсом "Аэрофлота", - говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что генконсульство в Генуе и посольство в Риме оказали необходимое содействие. Кроме этого, дипломаты посольства сопровождали граждан в аэропорту.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, более 11 тысяч скончались.