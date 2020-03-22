Саакашвили заявил о "цунами", надвигающемся на Украину

Экс-президент Грузии и в прошлом губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уверен, что в ближайшее время на Украине начнется экономический кризис, подобный "цунами". По мнению украинско-грузинского политика, в отличие от России, Украина не готова к такому развитию событий.

В интервью одесскому "Седьмому телеканалу" Саакашвили заявил:





Что касается России, то Михаил Саакашвили уверенно сообщил о том, что финансовая подушка в 600 млрд долларов позволит ей спокойно "пережить низкие цены на нефть". По ходу беседы с журналистами опальный политик сделал еще одно не менее громкое заявление по поводу обстановки на Украине:





По сообщениям РИА Новости, Михаил Саакашвили пожаловался также на растущие в Одессе антиукраинские настроения.