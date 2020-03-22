Самолеты Минобороны готовы доставить вирусологов и медицинское оборудование в Италию

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Воздушно-космические силы России сосредоточили 9 военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки специалистов и оборудования для борьбы с коронавирусом в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Самолеты с подготовленными экипажами были оперативно переброшены в ночь на 22 марта из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей, уточнили в Минобороны России.

По данным ведомства, в Италию направят 100 военных вирусологов и эпидемиологов.

Президент России Владимир Путин 21 марта в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом. В российском Минобороны сообщили, что в Италию будут направлены восемь мобильных бригад отечественных военных специалистов-вирусологов и медиков, а также автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинское оборудование.

В оборонном ведомстве также отметили, что коллеги из Италии выразили готовность принять самолеты с российской помощью. Глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини в разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу выразил благодарность за действия российской стороны.