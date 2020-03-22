Семья Джигана возвращается в Россию после скандала

Рэпера вместе с женой и детьми заметили в аэропорту Майами. По некоторой информации, Оксана Самойлова возвращается домой с дочками и сыном, а Джиган остается в США.

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова были замечены в аэропорту Майами вместе с тремя дочками и недавно появившимся на свет сыном. Большое семейство сдало множество сумок в багаж, а затем отправилось на стойку регистрации.

Пользователи обратили внимание на то, что Джиган вел себя спокойно, контактировал с девочками и помогал им несет сумочки. Очевидцы заметили его и в туалете, где он мыл руки и лицо — похоже, рэпер начал заботиться о здоровье и старается не заболеть коронавирусом.

Что стало причиной скорого отлета из солнечного Майами звездного семейства пока неизвестно. Возможно, это эпидемия, которая бушует в Штатах последние недели, или же они просто завершили все дела в Америке и теперь возвращаются в Россию.

Напомним, что США семья рэпере переехала зимой — Оксана Самойлова решила рожать в одной из элитных клиник в Майами, поэтому отправилась туда с мужем и дочкой. Как обычно пара публиковала забавные посты и сториз, рассказывая о буднях. В феврале бизнесвумен стала мамой четвертый раз — на свет появился долгожданный сын Давид.

Поначалу все складывалось хорошо: Оксана и Денис (настоящее имя Джигана) заботились о новорожденном и показывали красивые картинки, но затем рэпера будто подменили. Он стал публиковать странные посты, а также выходил нетрезвым в прямой эфир. В одном из разговоров с поклонниками он обозвал рэпера Гуфа нецензурными словами и стал угрожать пользователям сети. Через несколько дней поклонники заметили, как он матерился при детях и просил их принести ему бутылку пива.

А затем музыкант неожиданно оказался в рехабе — элитной клинке в Майами, где лечат алкогольную и наркотическую зависимость. По слухам, он напал на Оксану и детей, поэтому жена больше не смогла терпеть неадекватное поведение мужа и отправила его под присмотр специалистов.

Несмотря на это, Джиган продолжал публиковать странные видео и сбрил брови и бороду. Одумавшись, он начал признаваться Самойловой в любви и говорить о том, что она и семья для него все.

В рехабе российский музыкант пробыл несколько дней, после чего приехал домой. Правда, поклонники сомневаются, что лечение помогло — ведь он продолжал показывать бутылки пива и сигареты. Все это время Оксана старалась не комментировать ситуацию, отметив лишь, что ей нужно вылечить отца своих детей. Позже она вышла на связь и опровергла все домыслы журналистов, отметив, что пока не готова раскрывать все подробности произошедшего в ее семье.

Судя по всему, их отношения наладились после скандальной ситуации, и сейчас пара возвращается в Москву, чтобы продолжить заниматься семьей и различными проектами.

Фото: Instagram, admin.anshlak