Собянин опроверг слухи о вводе войск в Москву из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Мэр Москвы Сергей Собянин категорически опроверг распространяющуюся в интернете информацию о вводе в столицу войск в связи с коронавирусной инфекцией.

«Вбрасывалось, что в Москву вводятся какие-то войска — полная чушь! Близко ничего нет. Просто взяты кадры с каких-либо военных парадов или ещё чего-нибудь», — сказал Собянин в документальном фильме «Коронавирус. Все, что нужно знать» на Первом канале в воскресенье.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая из КНР распространилась по всему миру. По последним данным, по всему миру заразились более 300 тысяч человек, больше всего в Европе. Согласно последним данным, в России подтверждено 367 случаев заражения коронавирусом. На всей территории страны введён режим повышенной готовности.