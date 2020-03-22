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Новости » Общество » Собянин опроверг слухи о вводе войск в Москву из-за коронавируса

Собянин опроверг слухи о вводе войск в Москву из-за коронавируса

Собянин опроверг слухи о вводе войск в Москву из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Мэр Москвы Сергей Собянин категорически опроверг распространяющуюся в интернете информацию о вводе в столицу войск в связи с коронавирусной инфекцией. 

«Вбрасывалось, что в Москву вводятся какие-то войска — полная чушь! Близко ничего нет. Просто взяты кадры с каких-либо военных парадов или ещё чего-нибудь», — сказал Собянин в документальном фильме «Коронавирус. Все, что нужно знать» на Первом канале в воскресенье.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая из КНР распространилась по всему миру. По последним данным, по всему миру заразились более 300 тысяч человек, больше всего в Европе. Согласно последним данным, в России подтверждено 367 случаев заражения коронавирусом. На всей территории страны введён режим повышенной готовности.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 20:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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