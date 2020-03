США предрекли коллапс из-за мер против коронавируса

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) выступила c редакционной колонкой «Переосмысливая коронавирусный шатдаун» (Rethinking the Coronavirus Shutdown), в которой раскритиковала радикальные меры в ответ на распространение коронавируса COVID-19 и предрекла экономике США коллапс. Материал опубликован на сайте издания.

Объявленный в США карантин может привести к экономическому спаду, который не имел аналогов в истории, считает редакция. Журналисты подчеркивают, что если карантин затянется дольше, чем на одну-две недели, миллионы американцев потеряют работу. Ущерб от потери рабочих мест и банкротства превысит потери от финансового кризиса 2008-2009 годов, прогнозирует газета.

Журналисты сравнивают эффект от остановки экономики из-за коронавируса с цунами, которое приведет к тому, что десятки миллионов человек потеряют рабочие места. Если крупные компании смогут продержаться несколько недель без дохода, то средние и малые предприятия этого не выдержат. Даже у самых зажиточных из них резервы закончатся в течение месяца, за чем последуют увольнения, а потом и закрытие предприятий.

Редакция WSJ обращает внимание на то, что восстановлению Китая, пережившего сопоставимый шок, способствует государственное участие в экономике. Однако в Соединенных Штатах частные предприятия будут рассчитывать только на себя. Чиновники должны немедленно начать корректировать антивирусную стратегию, чтобы избежать грандиозного экономического спада, говорится в колонке.

«Ни одно общество не может долго охранять здоровье населения ценой своего экономического здоровья», — подытоживает редакция авторитетного издания.

США ненадолго стали третьим в мире государством по числу зараженных коронавирусом, обогнав Испанию. В стране зарегистрировано 26 747 случаев заражения. 340 человек умерли, 176 — излечились. В связи с эпидемиологической ситуацией 13 марта руководство страны объявило режим чрезвычайной ситуации.