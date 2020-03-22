США жалеют об освобождении во Франции иранца, нарушившего американские санкции

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки заявил, что официальный Вашингтон разочарован решением Франции об освобождении иранца Джалала Рухолланежада. В США его обвиняют в нарушении экстерриториальных санкций.

Как сообщает ТАСС, гражданина Ирана считают виновным "в незаконном экспорте оборудования военного назначения в нарушение американских санкций".

"США глубоко сожалеют в связи с односторонним решением Франции освободить гражданина Ирана Джалала Рухолланежада, об экстрадиции которого был сделан запрос".

Иранский инженер Джалал Рухолланежад был задержан в начале 2019 года по требованию США. После переговоров с официальным Тегераном его решили освободить, хотя ранее было принято решение об экстрадиции.