Строгие, любящие, ответственные и не очень: 14 многодетных отцов российского и западного шоу-бизнеса

День отца, отмечаемый во многих странах в третье воскресенье июня, еще далеко, но мы решили не искать особый повод, чтобы рассказать о многодетных звездных папах. В этот список не вошли Евгений Цыганов, Роман Абрамович и Брэд Питт, о многочисленных детях которых мы знаем уже довольно хорошо. За последние годы их ряды пополнили и другие знаменитости, о которых NEWSTES.RU и вспомнил в новом материале.

Дэвид Бекхэм, 44 года, четверо детейДэвид Бекхэм, пожалуй, самый популярный из звездных многодетных отцов. У футболиста четверо детей, рожденных в браке с Викторией Бекхэм. Вместе они воспитывают троих сыновей — 21-летнего Бруклина, 17-летнего Ромео и 15-летнего Круза — и лапочку-дочку, восьмилетнюю Харпер. В общении с детьми Дэвид и его супруга Виктория соблюдают правильный баланс. Например, младшие сыновья и дочь каждый день встают в 7 утра и ложатся спать не позже 10 часов вечера, при этом Дэвид старается давать своим наследникам личную свободу и позволяет им заниматься именно тем, к чему у них лежит душа (даже если это никак не связано с футболом).

Прославленный экс-футболист не стесняется выражать чувств к детям и, несмотря на критику интернет-пользователей, целует обожаемую дочь прямо в губы.





Дэвид Бекхэм с сыновьями Ромео, Бруклином, Крузом и дочерью ХарперУтром я отвожу их в школы — у меня четверо детей, которые учатся в четырех различных учебных заведениях. И мне это нравится, не буду скрывать. Дочка обожает, когда я подвожу ее в школу. Младший сын Круз и средний Ромео — тоже. Ромео 12 лет, я подвожу его в школу, он поворачивает щеку, чтобы я его поцеловал, — тогда я беру его за руку и целую прямо перед его друзьями. А вот мой старший сын Бруклин, которому скоро исполнится 16, говорит: "Папа, паркуемся за углом". Затем он выходит и идет за угол. Он делал так уже раз пять. Но в этом случае я объезжаю школу, открываю окно и кричу: "Бруклин, я люблю тебя!"

— рассказывал Дэвид в одном из своих интервью несколько лет назад.





Энрике Иглесиас, 44 года, трое детей

Совсем недавно Энрике Иглесиас пополнил список многодетных звездных отцов. В конце января возлюбленная певца и мать его двухлетних близнецов Николаса и Люси, Анна Курникова, родила девочку, которую родители назвали "русским" именем Маша.

В своих интервью Энрике неоднократно признавался, что отцовство круто изменило его жизнь: он стал уделять меньше времени своей работе и теперь всегда спешит домой, где его с нетерпением ждут Анна и дети.

Недавно Иглесиас рассказал, каково это — быть отцом троих детей. Певец признался, что с появлением малышки Маши им с Анной приходится нелегко, но уточнил, что это именно та жизнь, о которой он всегда мечтал:

Я не сплю, но прекрасно провожу время! Я хочу сказать, что не променял бы это ни на что на свете. Многодетный отец признался, что прекрасно справляется с заботой о маленькой Маше, однако добавил, что иногда все же нуждается в помощи возлюбленной и нянь.





Энрике Иглесиас с дочерью Машей

Канье Уэст, 42 года, четверо детейКанье Уэст — еще один звездный многодетный отец, который не чает души в своих четверых детях. В браке с Ким Кардашьян они воспитывают шестилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и 10-месячного Псалма. В интервью Ким неоднократно называла Канье любящим, но довольно строгим отцом: по признанию звезды, муж настаивает, чтобы в детских не было телевизоров, и не разрешает старшей дочери Норт хранить в своей комнате косметику (к слову, баловаться с косметикой девочке иногда все же разрешает мама).





Канье Уэст и Ким Кардашьян с дочерьми Чикаго и Норт и сыновьями Сейнтом и Псалмом

Рэпер утверждает, что любым тусовкам предпочитает домашние посиделки, во время которых они сначала все вместе ужинают за большим столом, а потом играют с детьми и вместе с женой укладывают их спать.

Канье не скрывает, что мечтает о большой семье: в одном из интервью артист признался, что они с Ким пришли к соглашению, что идеальным вариантом для них в перспективе было бы иметь семерых детей.Джиган, 34 года, четверо детей

До недавнего времени в семье российского рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой все было радужно и благополучно. Вместе они воспитывали трех дочерей, восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю, и радовались рождению сына Давида, который появился на свет в Майами месяц назад.





Оксана Самойлова и Джиган с дочерьми Леей, Майей, Ариелой и сыном Давидом

Однако практически сразу же после рождения сына у Джигана и Оксаны начались проблемы. Многодетный отец то ли от счастья после рождения сына, то ли от скуки в чужой стране начал налегать на алкоголь, а потом в нетрезвом виде проводил прямые эфиры в инстаграме, в которых нецензурно выражался при детях. Через какое-то время Джиган попал в рехаб, а его жена пообещала сделать все, чтобы помочь "отцу своих детей" в этот непростой момент.

Джиган с дочерьми Ариелой, Леей и Майей

Как бы ни сложилась ситуация в семье Джигана и Оксаны дальше, хочется верить, что дети все равно останутся для многодетного отца самым главным приоритетом в жизни. Кстати, первым делом после выписки из рехаба Джиган отправился на прогулку с новорожденным сыном.

Кстати, недавно Джиган заявил, что официально является крестным отцом своего сына Давида. Что именно рэпер имел в виду, поклонники так и не поняли, понадеявшись, что после многодетный отец все же разберется в родственных связях и вернется с разъяснениями.





Джиган с сыном Давидом

Павел Буре, 48 лет, трое детейВ браке с моделью Алиной Хасановой Павел Буре воспитывает троих детей — шестилетнего сына Павла, четырехлетнюю дочь Палину и годовалую Анастасию. Недавно стало известно, что скором времени прославленный экс-хоккеист и примерный семьянин станет отцом в четвертый раз.





Павел Буре с дочерью Анастасией

Павел мало рассказывает о своей личной жизни, однако из редких постов спортсмена и его жены в инстаграме можно сделать вывод, что он души не чает в своих детях, проводит с ними все свободное время и с детства прививает им любовь к хоккею.

Так что не исключено, что сын Павла, который является его тезкой, в будущем продолжит дело отца: мальчик неоднократно выходил на лед вместе со звездным папой и уже прекрасно знает, как держать в руках клюшку.





Павел Буре с женой Алиной, сыном Павлом и дочерью ПалинойВалерий Меладзе, 54 года, пятеро детейУ Валерия Меладзе пятеро детей, рожденных в браках с двумя разными женщинами. От брака с первой женой Ириной у певца осталось три дочери — 29-летняя Инга, 20-летняя Софья и 17-летняя Арина. Во втором браке с Альбиной Джанабаевой (их отношения начались, когда Валерий еще был женат на Ирине) Меладзе воспитывает двоих сыновей, 16-летнего Константина и пятилетнего Луку. После развода с Ириной Валерий продолжает участвовать в жизни и воспитании своих трех дочерей. В одном из интервью Меладзе признался, что самое счастливое событие в его жизни — это рождение детей, а также признался, что одинаково сильно любит каждого из своих пяти наследников.





Валерий Меладзе с дочерьми Софьей, Ариной и ИнгойПри этом артист отметил, что из-за насыщенного рабочего графика не может уделять должное время воспитанию детей, — с этой задачей за него справляются бывшая жена и нынешняя:Я учу своих детей тому, что им надо найти любимое дело. Тогда ты и на работу идешь с радостью, и домой возвращаешься с радостью. Ты и того, и другого ждешь. И в этом есть какой-то баланс. Я должен сказать, что и мама моих дочерей, и Альбина, мама моих сыновей, прикладывают много усилий, чтобы в мое отсутствие дети тоже воспитывались. Поэтому я во многом часто приезжаю на готовое. Но при всем при этом я веду с ними разговоры. Я помню, как на нас кто-то пытался кричать, ругаться, это отлетало. А когда с ребенком разговаривают, как с взрослым человеком, это влияет в тысячу раз сильнее наказаний или оров.





Валерий Меладзе с сыном Константином

Райан Рейнольдс, 43 года, трое детейВ браке с Блейк Лайвли Райан Рейнольдс воспитывает трех дочерей, пятилетнюю Джеймс, трехлетнюю Инес и малышку, которая родилась в августе 2019 года, — ее имя пара пока решила хранить в тайне. Актер не скрывает, что с появлением третьего ребенка их жизнь стала только сложнее, однако при этом утверждает, что абсолютно счастлив:Мне нравится моя жизнь. Я люблю своих детей. Знаю, что не принято об этом говорить, но с тремя девочками бывает трудно.Кстати, после того, как Райан стал многодетным отцом трех дочерей, он начал шутить, что нашел отличный способ "стереть мужчин с лица земли".





Райан Рейнольдс с дочерьми Джеймс и Инес





Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с младшей дочерью

Райан Рейнольдс вообще довольно часто с юмором рассказывает о своем отцовстве.

Как здорово осознавать, что, если со мной что-то случится, найдутся подходящие доноры для пересадки органов,

— как-то пошутил Райан, намекая на своих дочерей.

Актер признается, что часто сам меняет малышкам памперсы и не считает это чем-то ужасным. Райан отмечает, что его старшая и средняя дочери внешне очень похожи друг на друга, и с умилением наблюдает за тем, как они заботятся друг о друге.

Дочери очень похожи друг на друга. Глядя на младшую, можно принять ее за мини-версию старшей — это прекрасно. У нас дружная и сплоченная семья, чему я по-настоящему рад. Удивительно видеть, как старшая девочка заботится о младшей. Король Лев был прав — круг жизни существует,

— рассказывал Рейнольдс еще до рождения третьей дочери.

Джуд Лоу, 47 лет, пятеро детей

У Джуда Лоу целых пятеро наследников! Трое детей Джуда, 23-летний Рафферти, 19-летняя Айрис и 17-летний Руди, родились в браке с дизайнером Сэди Фрост. У Лоу также есть две внебрачные дочери: в 2009 году у Джуда и модели Саманты Берк родилась дочка София, а в 2015-м на свет появилась младшая Ада — ее родила бывшая подруга актера Кэтрин Хардинг.





Джуд Лоу с детьми, 2003 годВ скором же времени у Джуда Лоу станет на одного наследника больше — ребенок родится в браке с моделью Филиппой Коэн. Несмотря на то что актер поддерживает тесные отношения со всеми своими детьми, в одном из недавних интервью он признавался, что хотел бы поскорее понянчить на руках новорожденного малыша.

Мои дети уже подросли, а так хочется еще одного маленького! Ведь это самое большое счастье, с малышами всегда очень весело. Я безумно люблю свою жену и хочу, чтобы у нас с ней появился ребенок, — признался звездный многодетный отец незадолго до того, как стало известно о беременности его возлюбленной.





Джуд Лоу и Сэди Фрост с детьми — Рафферти, Руди, Айрис, и сыном Сэди от предыдущего брака, Финли





Джуд Лоу с сыном Рафферти

Принц Уильям, 37 лет, трое детей

У принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон тоже большая семья. В браке они воспитывают троих наследников британского престола — шестилетнего Джорджа, четырехлетнюю Шарлотту и годовалого Луи. Герцог Кембриджский в меру строг со своими детьми, но старается во всем их поддерживать.





Кейт Миддлтон и принц Уильям с дочерью Шарлоттой и сыновьями Луи и Джорджем

Вместе с Кейт Миддлтон они стараются воспитывать сыновей и дочь в отрыве от гендерных стереотипов, а также с самого детства учат малышей уважать друг друга и окружающих. Уильям также прививает наследникам любовь к спорту и активному образу жизни. Уильям и Кейт стараются, чтобы детство их сыновей и дочери было таким же, как и большинства их сверстников. Поэтому они часто проводят время с детьми на природе, вместе жарят барбекю и играют.









Криштиану Роналду, 35 лет, четверо детейКриштиану Роналду — один из самых молодых многодетных отцов в нашем списке. К своим 35 годам футболист успел обзавестись аж четырьмя наследниками. Трое детей спортсмена — девятилетний Криштиану-младший и двухлетние двойняшки Ева и Мэттью — появились на свет благодаря суррогатной матери. Младшую же дочь футболиста, двухлетнюю Алану, родила его возлюбленная Джорджина Родригес.





Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес и детьми

Сейчас Криштиану, его четверо детей и Джорджина живут одной большой семьей и практически не расстаются. Джорджина и малыши часто сопровождают спортсмена в рабочих поездках по миру, а в свободное время они все вместе ходят на прогулки, катаются на велосипедах и весело проводят время.

В соцсетях Роналду регулярно публикует снимки со своими наследниками, а в подписях к ним не устает признаваться им в любви.





Криштиану Роналду с детьми

Алек Болдуин, 61 год, пятеро детей

У Алека Болдуина пятеро детей: 24-летняя дочь Айрленд от первой жены Ким Бейсингер и четверо малышей от второй супруги, 36-летней Хиларии: шестилетняя Кармен, четырехлетний Рафаэль, трехлетний Леонардо и годовалый Ромео.

Возможно, если бы не встреча с Хиларией в 2011 году, актер так и не стал бы многодетным отцом. Дело в том, что та всегда мечтала о большой семье и смогла заразить этой идеей Алека. Только разменяв шестой десяток, Болдуин понял, что быть многодетным отцом — это его истинное предназначение. Сейчас ночи без сна, смена памперсов, кормление и игры с детьми доставляют актеру искреннюю радость.





Алек и Хилария Болдуин с детьми

Как раз по этой причине Алек и Хилария мечтают, чтобы в ближайшее время их семья стала еще больше, и не собираются останавливаться на четверых детях. Супруги продолжают попытки, несмотря на два выкидыша, которые случились в прошлом году.

Если у вас есть дети, то вы чувствуете иногда, что просто не можете остановиться, чтобы не завести еще детей. Каждый раз, когда они у нас появляются, мы думаем: "Это здорово. Давай заведем еще одного!"— объяснил свое желание еще раз стать папой Болдуин.





Сергей Безруков, 43 года, четверо детейСергей Безруков — отец четверых детей. У него есть 11-летняя дочь Саша и восьмилетний сын Иван от предыдущих отношений с актрисой Кристиной Смирновой, наличие которых он долгое время скрывал от журналистов, и двое детей от супруги Анны Матисон, трехлетняя Маша и годовалый Степан.

Актер признается, что по-настоящему счастлив быть многодетным отцом. Несмотря на то, что старшие дети живут не с Сергеем, он проводит с ними много времени и иногда даже выводит их в свет.





Сергей Безруков с сыном Иваном, дочерью Сашей и женой Анной Матисон

В воспитании же младших детей Безруков принимает важное участие и даже во время гастролей постоянно поддерживает с ними контакт по видеосвязи. Сергей признается, что благодаря отцовству у него полностью изменились жизненные приоритеты: Я счастлив, что меня всегда ждут дома. Это — главное. Работа, карьера, будничная суета — это все преходящее. Причем неважно, кто ты — известный артист или рядовой менеджер. Семья, любовь — вот что важно. Жена, дети — их улыбки даже на расстоянии способны снять любую усталость! Главное, чтобы у них все было хорошо. В этом — счастье! Желаю его всем!





Сергей Безруков с женой Анной Матисон, сыном Степаном и дочерью Машей

Илон Маск, 48 лет, пятеро детей

У изобретателя, миллиардера и гендиректора компании Tesla Илона Маска пятеро сыновей, который родились в браке с первой женой Жюстин Уилсон: 16-летние близнецы Гриффин и Ксавьер и 14-летние тройняшки Дамиан, Саксон и Кай (первый сын пары Невада родился в 2002 году и умер через 10 недель от синдрома внезапной детской смерти).





Илон Маск с сыновьями

В настоящий же момент Маск находится в ожидании шестого наследника — его родит возлюбленная бизнесмена, певица Граймс. Кстати, будет это девочка или мальчик, станет известно нескоро. Дело в том, что звездные родители решили, что их будущий малыш сам выберет себе гендерную принадлежность. До того же момента, пока ребенок не разберется со своей идентичностью, его пол будет оставаться неопределенным. При этом Илон и Граймс будут использовать в общении с ребенком местоимение "они".





Беременная возлюбленная Илона Маска, Граймс

Михаил Пореченков, 51 год, пятеро детей

У актера Михаила Пореченкова пятеро детей от трех разных женщин. Старшего сына, 31-летнего Владимира, родила первая ныне покойная возлюбленная Михаила Ирина Любимцева. Молодой человек живет в Таллине, занимается боксом и дзюдо и поддерживает близкие отношения с отцом.

Старшая дочь Пореченкова, 22-летняя Варвара, появилась на свет в браке с первой супругой Екатериной. Девушка живет в Нидерландах и учится на факультете "Коммуникации и медиа" в Роттердамском университете Эразма. Однажды она даже появлялась в кадре вместе со своим звездным отцом — вместе они снимались в фильме "День Д".





Михаил Пореченков с сыновьями Михаилом, Петром и дочерью Марией

Трое младших детей появились у Михаила Пореченкова в браке со второй женой Ольгой. Вместе они воспитывают 17-летнего Михаила, 16-летнюю Марию и девятилетнего Петра.

В своих интервью актер признавался, что благодарен всем своим спутницам в жизни за прекрасных наследников. Михаил активно участвует в воспитании троих младших детей, а также во всем помогает сыну и дочери от предыдущих отношений.





Михаил Пореченков с женой Ольгой и детьми





Старший сын Михаила Пореченкова Владимир





Старшая дочь Михаила Пореченкова Варвара