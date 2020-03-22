«Стыдно!»: глава NHS Британии призвал англичан прекратить панические покупки на фоне коронавируса

Британцы, которые панически покупают и лишают полки продуктов, должны стыдиться себя, заявил глава NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) Стивен Повис (Stephen Powis).

Об этом профессор сказал во время пресс-конференции на Даунинг-стрит, выступив в защиту работников здравоохранения.

Глава NHS сослался на видео, размещенное в социальных сетях медсестрой интенсивной терапии по имени Даун, которая была доведена до слез после того, как не смогла найти себя какие-либо фрукты или овощи в супермаркете.

Министр окружающей среды Джордж Юстис попросил граждан страны быть ответственнее.

Хелен Дикинсон, главный исполнительный директор британского розничного Консорциума заверила британцев, что пищевая промышленность страны делает все возможное, чтобы у всех была еда, в которой нуждается каждый человек. Директор отметила, что индустрия сейчас переживает «пик спроса», как в Рождество.

По её словам, в Британии много еды, но в поставках продуктов есть некоторые недостатки, которые связаны с работой поставщиков и транспорта, пишет издание LBC.