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Новости » Шоу-бизнес » Сын Елены Яковлевой снова набил тату на лице

Сын Елены Яковлевой снова набил тату на лице

Сын Елены Яковлевой снова набил тату на лице
Совсем недавно сын Елены Яковлевой избавлялся от татуировок на лице, однако сейчас он представил свежие работы — Денис Шальных набил две короткие фразы. Поклонники уверены, что наследник актрисы сорвался после расставания с девушкой.

В конце прошлого года сын 59-летней Елены Яковлевой решил удалить татуировки с лица. Тогда Денис Шальных назвал нательные рисунки «ошибками молодости». Более того, звездный наследник показал, как ему сводили тату с помощью лазера. Молодой человек не скрывал, что процесс был очень болезненный — несколько раз он просил специалиста остановить работу.

Но прошло несколько месяцев и 27-летний Денис снова принялся за старое — сын артистки набил два новых рисунка. Теперь его лицо украшают симметричные надписи. С одной стороны Шальных красуется неприличная фраза на английском языке, а с другой — выражение «Ride it», которое означает «Прокатись».


Не все подписчики Дениса оценили его свежие татуировки. Многие считают, что нужно от наколок и дальше избавляться, а не делать новые. «Сколько же можно себя уродовать?»; «У тебя там еще место осталось?»; «Лучше своди старые тату», — отреагировали пользователи Сети.

Но нашлись и внимательные поклонники, которые отметили, что Шальных находится в депрессии после расставания с девушкой. По их мнению, именно это стало причиной создания новых грубых рисунков. К слову, Денис сам признался, что переживает нелегкий период. В личном блоге сын Елены Яковлевой подчеркнул, что находится в подавленном состоянии, ведь он строил грандиозные планы на будущее с Анастасией Рот. По слухам, звездный наследник под влиянием бывшей возлюбленной решился на удаление татуировок с лица. Но теперь, когда отношения разорваны, стимул избавляться от наколок пропал.

После различных выводов и домыслов Денис закрыл комментарии. Он сообщил, что есть дела и поважнее, чем обсуждение его жизни. Например, наследник звезды «Интердевочка» спросил у поклонников, как восстановить сон. По словам Шальных, он плохо спит. «Много важных дел, хоть я и не выспался, практически не отдыхал. Я настроен позитивно. А эти все мешки под глазами, круги, затемнения — это все, конечно, плохо, но помогут уколы красоты», — заявил он.

Напомним, что Елена Яковлева спокойно относится к татуировкам сына. Более того, актриса заступается за Дениса и просит недоброжелателей остановить травлю. 

Фото: Legion-Media, Instagram


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Добавлено: 22 мар 2020 в 15:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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