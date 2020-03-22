Сын Елены Яковлевой снова набил тату на лице

Совсем недавно сын Елены Яковлевой избавлялся от татуировок на лице, однако сейчас он представил свежие работы — Денис Шальных набил две короткие фразы. Поклонники уверены, что наследник актрисы сорвался после расставания с девушкой.

В конце прошлого года сын 59-летней Елены Яковлевой решил удалить татуировки с лица. Тогда Денис Шальных назвал нательные рисунки «ошибками молодости». Более того, звездный наследник показал, как ему сводили тату с помощью лазера. Молодой человек не скрывал, что процесс был очень болезненный — несколько раз он просил специалиста остановить работу.

Но прошло несколько месяцев и 27-летний Денис снова принялся за старое — сын артистки набил два новых рисунка. Теперь его лицо украшают симметричные надписи. С одной стороны Шальных красуется неприличная фраза на английском языке, а с другой — выражение «Ride it», которое означает «Прокатись».





Не все подписчики Дениса оценили его свежие татуировки. Многие считают, что нужно от наколок и дальше избавляться, а не делать новые. «Сколько же можно себя уродовать?»; «У тебя там еще место осталось?»; «Лучше своди старые тату», — отреагировали пользователи Сети.

Но нашлись и внимательные поклонники, которые отметили, что Шальных находится в депрессии после расставания с девушкой. По их мнению, именно это стало причиной создания новых грубых рисунков. К слову, Денис сам признался, что переживает нелегкий период. В личном блоге сын Елены Яковлевой подчеркнул, что находится в подавленном состоянии, ведь он строил грандиозные планы на будущее с Анастасией Рот. По слухам, звездный наследник под влиянием бывшей возлюбленной решился на удаление татуировок с лица. Но теперь, когда отношения разорваны, стимул избавляться от наколок пропал.

После различных выводов и домыслов Денис закрыл комментарии. Он сообщил, что есть дела и поважнее, чем обсуждение его жизни. Например, наследник звезды «Интердевочка» спросил у поклонников, как восстановить сон. По словам Шальных, он плохо спит. «Много важных дел, хоть я и не выспался, практически не отдыхал. Я настроен позитивно. А эти все мешки под глазами, круги, затемнения — это все, конечно, плохо, но помогут уколы красоты», — заявил он.

Напомним, что Елена Яковлева спокойно относится к татуировкам сына. Более того, актриса заступается за Дениса и просит недоброжелателей остановить травлю.

Фото: Legion-Media, Instagram