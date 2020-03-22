Таро-прогноз на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Конец марта — время ответственных решений, когда любой шаг может приблизить или оттолкнуть победу. Расклады карт помогут представителям Знаков Зодиака не ошибиться с выбором.

Расклады старших Арканов с давних пор помогают людям видеть наперед и вовремя принимать верные решения. Анализ расклада на конец марта 2020 года может стать весомой поддержкой для тех, кому важно достичь успехов и не останавливаться на середине пути. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не торопиться и обязательно сравнить советы карт Таро с происходящим в жизни, чтобы преуспеть в любом деле.

Овен





В начале недели по карте «Императрица» Овнам предстоит сделать важный шаг. По этому Аркану успех придет, но не сразу, и чтобы не упустить возможностей, Овнам нельзя спешить, принимая ответственные решения.

«Влюбленные» в раскладе — карта выбора, о котором предупреждал Аркан «Императрица». По этой карте Овнам придется пожертвовать чем-то для достижения цели. Потери могут ранить, однако для счастливого будущего часто приходится расставаться с идеями и даже людьми.

В конце марта, судя по карте «Повешенный», Овны окажутся в тупике. По этой карте дела словно встают на паузу, и для того, чтобы ситуация разрешилась, не нужно паниковать. Необдуманные действия могут поставить под угрозу будущее, поэтому Овнам стоит отвлечься.

Телец





Аркан «Умеренность» указывает на необходимость осторожности. По этой карте Тельцам нельзя начинать последнюю неделю марта с необдуманных поступков и принимать сомнительные предложения.

По карте «Дьявол» Тельцам в середине недели придется выбирать между добром и злом, и этот выбор будет определять дальнейшее развитие событий. Совет карты — быть честными и не поддаваться провокациям и искушениям.

«Мир» — карта обретения уверенности и стабильности. По этому Аркану Тельцы смогут завершить март очередной победой, достичь нужной цели и приобрести не только опыт, но и верных союзников.

Близнецы





По карте «Дурак» начало недели может преподнести Близнецам множество сюрпризов, однако в круговороте событий нельзя терять бдительность. Близнецам предстоит подготовиться к важному выбору.

По карте «Влюбленные» Близнецы столкнутся с неопределенностью, из которой будет лишь один выход. Совет Аркана — выбирать тщательно, не опираясь на мнение окружения. Лишь самостоятельные и взвешенные решения приведут к желаемому результату.

Аркан «Колесница» указывает на активный конец недели, и в конце марта Близнецы смогут совершить последний рывок. Промедление может лишить возможностей, а значит, действовать нужно решительно.

Рак





Ракам последняя неделя марта вряд ли покажется простой. По карте «Сила» они смогут побороться за счастье и отстоять право на личное мнение, однако для этого нужно оставить эмоции и действовать хладнокровно.

«Башня» в раскладе говорит о переменах, которые застанут Раков врасплох. Согласно этой карте проверенные временем методы вряд ли помогут, и Ракам придется проявить смекалку. Благодаря находчивости получится справиться с любыми трудностями.

По карте «Дурак» ракам нельзя терять бдительность. В конце недели может показаться, что проблемы и препятствия закончились, однако стоит Ракам отвлечься — и стабильность рухнет. Совет карты — принимать решения без спешки и взвешивать каждый шаг и каждое слово.

Лев





Начало недели, судя по карте «Солнце», будет чудесным. Львы смогут насладиться приятными новостями и одержать необходимые победы, а также начать что-то новое и в корне меняющее жизнь.

По карте «Дьявол» любые начинания могут завершиться неудачами, но Львы смогут справиться, если не будут потакать темным мыслям и желаниям. Справившись с эмоциями и искушениями, они смогут достичь всего, что было задумано или запланировано.

Карта «Император» в раскладе говорит о приятных перспективах. Львы смогут занять руководящие должности, возглавить группу людей и достичь успехов. Совет Аркана — править мудро и не забывать о том, что снобизм и гордыня не приведут к хорошим результатам.

Дева





Неделя для Дев начнется с Аркана «Колесо фортуны». По нему первые два дня ситуация будет волнительной: новости могут быть как позитивными, так и тревожными. Совет карты — не бояться трудностей и справляться с ними по мере поступления.

В середине недели по карте «Башня» Девы смогут попрощаться с иллюзиями, разрушить песочные замки и начать путь к благополучной жизни. По этому Аркану перемены неизбежны, и Девы в силах сделать их позитивными.

По карте «Повешенный» к выходным дням Девам стоит взять паузу, чтобы избежать неверных действий. Аркан указывает на временную передышку, и это время нужно использовать для подведения итогов, а также для исправления ошибок, если они были допущены.

Весы





Весам завершающая неделя марта подарит новые возможности. Согласно карте «Император» не стоит отказываться от заманчивых деловых предложений: среди них могут оказаться те, что помогут найти путь к благополучию.

Карта «Колесница» сообщает, что Весам нельзя медлить. Дела пойдут в гору, если не бояться нового и смело бороться за свое счастье. Знаки судьбы помогут выбрать верное направление и справиться с любыми препятствиями.

В конце недели по карте «Влюбленные» Весам нужно будет сделать выбор, от которого зависит будущее. Спешка будет неуместной, поэтому выходные лучше провести в раздумьях, чтобы не ошибиться.

Скорпион





Аркан «Правосудие» указывает Скорпионам на активное начало недели. Согласно этой карте нельзя принимать решения сгоряча, чтобы потом не жалеть о последствиях. В окружении могут быть завистники, поэтому планы лучше держать в секрете.

По карте «Сила» Скорпионы смогут достичь желаемого, если не свернут с пути и будут готовы к борьбе. Аркан символизирует успехи, но Скорпионы должны придерживаться честной политики, чтобы после не исправлять ошибки.

«Луна» в раскладе — карта опасений и неизвестности. По ней Скорпионы могут оказаться в ловушке собственных мыслей. Справиться с паникой помогут холотропное дыхание, а также уверенность в том, что любые препятствия преодолимы.

Стрелец





По карте «Умеренность» Стрельцам стоит помнить о балансе и равновесии. Совет Аркана — придерживаться умеренности во всем: как в тратах, так и в нагрузках. Такая позиция позволит исключить неприятности и промахи.

Аркан «Мир» сулит избавление от проблем. По этому Аркану Стрельцы смогут найти компромиссные решения в деловой среде, помириться с близкими и поставить точку в сложном деле.

Аркан «Дьявол» выпадает на выходные, и по этой карте Стрельцам нельзя терять бдительность. В окружении смогут оказаться предатели или манипуляторы, действия которых вполне могут сбить с толку.

Козерог





Для Козерогов неделя начнется с карты «Император», а значит, с приятных перспектив. Совет карты — научиться удерживать авторитет не силой, а мудрыми решениями, благодаря которым удастся подняться еще на одну ступень ближе к цели.

«Колесо фортуны» — карта неожиданностей, однако не всегда они сулят проблемы. По этому Аркану Козерогам важно не терять бдительности, чтобы круговорот событий не сбил с мысли.

«Башня» в раскладе на выходные предрекает перемены, которые ворвутся в жизнь неожиданно. Козерогам по этому Аркану нельзя паниковать и цепляться за устаревшее прошлое, чтобы не отказаться от перспектив, которые уже ждут на пороге.

Водолей





Аркан «Маг» говорит о приятных перспективах на начало недели. По этому Аркану Водолеи смогут воплотить в жизнь смелые идеи, если не побоятся нововведений. Карта указывает на то, что проторенный путь вряд ли приведет к успеху, а значит, потребуется находчивость.

«Колесница» — карта действий. По ней Водолеям нельзя медлить, если они хотят сорвать куш. Нужно слушать себя и не поддаваться на уговоры окружения. Аркан говорит о стремительном взлете, если проявить таланты в действии.

К концу недели по карте «Солнце» Водолеи смогут подвести первые итоги, насладиться очередным успехом и отпраздновать победу в кругу близких. Позитивный Аркан говорит о том, что тучи рассеиваются, и впереди Водолеев ожидают новые успехи.

Рыбы





В начале недели по карте «Повешенный» Рыбам нельзя рисковать. Самонадеянность или невнимательность могут поставить под удар будущее, а значит, к делам нужно относиться со всей серьезностью. Не исключено, что некоторые из вопросов решить пока не удастся, и их стоит отложить до более благоприятного времени.

Карта «Правосудие» указывает Рыбам на новые возможности. По ней нельзя поддаваться соблазну и обманывать, иначе в ближайшем времени судьба пошлет новые испытания, что замедлит путь к успеху.

По карте «Маг» Рыбы смогут завоевать авторитет и достичь всего, что было задумано, если будут следовать за своей мечтой. По этой карте нельзя сравнивать себя с другими и выбирать путь большинства.