Тина Канделаки рассказала о хейтерах, молодом муже и желании завести третьего ребенка

44-летняя Тина Канделаки стала героиней нового выпуска программы "Пятница с Региной", который сегодня вышел на YouTube. В интервью Регине Тодоренко телепродюсер рассказала о скандале с Ксенией Собчак, муже и воспитании детей, своем бьюти-бизнесе и отношении к хейтерам. Собрали самые интересные цитаты.

О муже, 33-летнем Василии Бровко, и разнице в возрасте с ним

Я заморозилась где-то в возрасте 35 лет в силу того, что у меня молодой муж, и я общаюсь с теми, кому еще и 35 нет. Он не заставляет меня идти в спортзал — это я его мотивирую.

Про воспитание двоих детей

Детям можно все. Я не правильный родитель. Считаю, что детям можно только разрешать и договариваться с ними. Я никогда в жизни Мелании ничего не запрещала.





О третьем ребенке

Да-да, конечно! Я хочу ребенка! Если Бог даст! А почему нет? Мир очень сдвинулся. Ты же смотрела Super Bowl?! Шакира и Дженнифер Лопес. Все ахнули. Если женщина в 50 лет может так скакать по сцене... Продукты и медицина сейчас такие! С деньгами или без денег — любая женщина может сегодня за собой следить. Стоять в планке и есть правильные продукты — все просто.





Про критику и сексизм

Я выработала следующее правило. Я очень люблю сексизм и критику в свой адрес, обсуждение. Когда вас критикуют, представляйте, что вы корабль, у вас подняты высоко паруса и все, что вам говорят, это ветер, который заставляет вас плыть вперед.





Конфликт с Ксенией Собчак

Я никогда ничего плохого про Собчак не говорю. Всегда, когда мне задают вопрос про нее, отвечаю: "Я ничего, кроме хорошего, не скажу". Я настолько перегружена работой, что никогда не слежу ни за чьей жизнью. У кого-то что-то получилось, у кого-то что-то не получилось. У всех бывают и провалы, и взлеты. И жизнь устроена так, что все коллеги, которые меня обсуждают, будут сопровождать меня в течение всей жизни.

Ксения — молодец! Президент, красавица, умница, Первый канал, супершоу... Человек работает — дай бог здоровья. Пусть все получается. И пусть у нее и дальше сохраняется эта уверенность, что она может комментировать действия коллег и давать оценки.





Конфликт со Станиславом Садальским

Прекрасный человек. Он правда очень многое для меня сделал в жизни, тепло ко мне отнесся в начале моей карьеры. Правда был моим товарищем, очень близким мне человеком. Мне даже больно говорить про это. Его проблема, почему он глубоко одинокий человек, в том, что он абсолютно не умеет следить за своим языком. Он некорректно повел себя по отношению к моей маме, когда у меня из жизни ушел папа. Поэтому мы и перестали общаться.





О бизнесе

Я запустила производство именно патчей для лица, потому что у меня уже был свой салон красоты. Он существует 10 лет. И в этом салоне мы с моей подругой Линдой Петровной Гусевой покупали интересные средства и экспериментировали.

Четыре-пять лет тому назад мы впервые задумались о том, чтобы сделать что-то свое. На выставке Intercharm я познакомились c Валентиной Деменко — это сейчас мой технолог. И с ней начали разрабатывать продукты, которые были нужны мне.





Тина Канделаки и Регина Тодоренко







