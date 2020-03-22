Показать меню
Актуально
Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Белоруссии В российском регионе разбился вертолет В российском регионе разбился вертолет СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом Назван самый отвратительный фильм года Назван самый отвратительный фильм года Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного «Понимала, как только я заплачу, то потеряю его» – сын «Понимала, как только я заплачу, то потеряю его» – сын Татьяны Абрамовой чуть не умер от онкологии в полтора года Исторический музей рассказал об онлайн-возможностях на Исторический музей рассказал об онлайн-возможностях на время закрытия Ангарская с Птахой ненавидят друг друга, а у Бардо есть Ангарская с Птахой ненавидят друг друга, а у Бардо есть поклонник: отношения участников на шоу «Последний герой» В Татарстане ликвидировали ячейку «Нурджулар», задержан В Татарстане ликвидировали ячейку «Нурджулар», задержан лидер исламистов Грузия ввела чрезвычайное положение из-за вспышки Грузия ввела чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом Сергей Лавров в день своего 70-летия стал Героем Труда Сергей Лавров в день своего 70-летия стал Героем Труда Европейские министры принесли присягу в масках и перчатках Европейские министры принесли присягу в масках и перчатках
Новости » Шоу-бизнес » Тина Канделаки рассказала о хейтерах, молодом муже и желании завести третьего ребенка

Тина Канделаки рассказала о хейтерах, молодом муже и желании завести третьего ребенка

Тина Канделаки рассказала о хейтерах, молодом муже и желании завести третьего ребенка

44-летняя Тина Канделаки стала героиней нового выпуска программы "Пятница с Региной", который сегодня вышел на YouTube. В интервью Регине Тодоренко телепродюсер рассказала о скандале с Ксенией Собчак, муже и воспитании детей, своем бьюти-бизнесе и отношении к хейтерам. Собрали самые интересные цитаты.

О муже, 33-летнем Василии Бровко, и разнице в возрасте с ним

Я заморозилась где-то в возрасте 35 лет в силу того, что у меня молодой муж, и я общаюсь с теми, кому еще и 35 нет. Он не заставляет меня идти в спортзал — это я его мотивирую.

Про воспитание двоих детей

Детям можно все. Я не правильный родитель. Считаю, что детям можно только разрешать и договариваться с ними. Я никогда в жизни Мелании ничего не запрещала.


О третьем ребенке

Да-да, конечно! Я хочу ребенка! Если Бог даст! А почему нет? Мир очень сдвинулся. Ты же смотрела Super Bowl?! Шакира и Дженнифер Лопес. Все ахнули. Если женщина в 50 лет может так скакать по сцене... Продукты и медицина сейчас такие! С деньгами или без денег — любая женщина может сегодня за собой следить. Стоять в планке и есть правильные продукты — все просто.


Про критику и сексизм

Я выработала следующее правило. Я очень люблю сексизм и критику в свой адрес, обсуждение. Когда вас критикуют, представляйте, что вы корабль, у вас подняты высоко паруса и все, что вам говорят, это ветер, который заставляет вас плыть вперед.


Конфликт с Ксенией Собчак

Я никогда ничего плохого про Собчак не говорю. Всегда, когда мне задают вопрос про нее, отвечаю: "Я ничего, кроме хорошего, не скажу". Я настолько перегружена работой, что никогда не слежу ни за чьей жизнью. У кого-то что-то получилось, у кого-то что-то не получилось. У всех бывают и провалы, и взлеты. И жизнь устроена так, что все коллеги, которые меня обсуждают, будут сопровождать меня в течение всей жизни.

Ксения — молодец! Президент, красавица, умница, Первый канал, супершоу... Человек работает — дай бог здоровья. Пусть все получается. И пусть у нее и дальше сохраняется эта уверенность, что она может комментировать действия коллег и давать оценки.


Конфликт со Станиславом Садальским

Прекрасный человек. Он правда очень многое для меня сделал в жизни, тепло ко мне отнесся в начале моей карьеры. Правда был моим товарищем, очень близким мне человеком. Мне даже больно говорить про это. Его проблема, почему он глубоко одинокий человек, в том, что он абсолютно не умеет следить за своим языком. Он некорректно повел себя по отношению к моей маме, когда у меня из жизни ушел папа. Поэтому мы и перестали общаться.


О бизнесе

Я запустила производство именно патчей для лица, потому что у меня уже был свой салон красоты. Он существует 10 лет. И в этом салоне мы с моей подругой Линдой Петровной Гусевой покупали интересные средства и экспериментировали.

Четыре-пять лет тому назад мы впервые задумались о том, чтобы сделать что-то свое. На выставке Intercharm я познакомились c Валентиной Деменко — это сейчас мой технолог. И с ней начали разрабатывать продукты, которые были нужны мне.


Тина Канделаки и Регина Тодоренко




Материалы по теме:

Тина Канделаки: «Это не муж меня мотивирует, а я его»
40-летняя Тина Канделаки призналась, что ей пришлось измениться ради 29-летнего мужа
Тина Канделаки назвала дочь в честь жены Трампа
Тина Канделаки предъявила поклонникам мужа (фото)
Добавлено: 22 мар 2020 в 05:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

21 мар 20:14Экономика
Фото: Дмитрий Астахов / РИА НовостиГлавы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас в ходе телефонного разговора обсудили достигнутые договоренности о далее..
Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Белоруссии

Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Белоруссии

21 мар 20:00Россия
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным положительно оценил решение обеспечить транзит через РФ граждан далее..
В российском регионе разбился вертолет

В российском регионе разбился вертолет

21 мар 20:07Россия
Фото: Виталий Тимкив / РИА НовостиРоссийский вертолет Bell 206В-III разбился в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом в субботу, 21 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на далее..
СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

21 мар 20:28Шоу-бизнес
Несколько дней назад 40-летняя Ольга Куриленко призналась, что заразилась коронавирусом. А сегодня британские СМИ выяснили, что актриса ко всему прочему еще до того, как далее..
Назван самый отвратительный фильм года

Назван самый отвратительный фильм года

21 мар 20:20Шоу-бизнес
Кадр: фильм «Кошки»Организаторы американской сатирической антипремии «Золотая малина», которая ежегодно награждает самые плохие фильмы и отвратительную актерскую игру, назвали далее..
Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного

Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного

21 мар 19:55Главные новости
Кадр: @buzova86Ведущая и певица Ольга Бузова и ее жених блогер Давид Манукян, известный как Дава, высмеяли ажиотажный спрос на туалетную бумагу, возникший в некоторых городах далее..



Лента новостей
Модный дайджест: от кампании с Равшаной Курковой до новых последствий коронавируса

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

В России назвали ответственных за обвал цен на нефть

Химия неоспорима – что известно о новом романе Леди Гаги

Число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч

Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву из Рима

Заподозренная в заражении россиян коронавирусом инфекционист признала вину

ФСБ заказала способное поставить под угрозу интернет по всей стране кибероружие

В Кремле не обсуждают вопрос "закрытия" Москвы из-за коронавируса

FAO: Панические покупки из-за коронавируса провоцируют продуктовую инфляцию

Зачем мужчины красят ногти и как мужской яркий маникюр стал трендом

Ипотека не пострадает. ЦБ прорабатывает меры по кредитованию жилзаймов

В России оценили влияние ожирения на риск развития болей в спине

Россия отправит военных вирусологов в Италию

На Кипре умер первый пациент с коронавирусом

Памфилова: непременным требованием на голосовании по Конституции является наличие реальных

Влад Кадони расстался с экс-участницей «ДОМа-2» Ксенией Шаповал

Владимир Путин поздравил Ирину Антонову с 98-летием

В правительстве рассказали о будущем цен на нефть

На улицы украинских городов на время карантина выведут военных: зачем это нужно

Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом

В Италии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Последние новости
Трамп призвал бороться с COVID-19 двумя лекарствами, которые могут убить Трамп призвал бороться с COVID-19 двумя лекарствами, которые могут убить Лунный календарь маникюра на апрель 2020 года Лунный календарь маникюра на апрель 2020 года Тина Канделаки рассказала о хейтерах, молодом муже и желании завести третьего ребенка Тина Канделаки рассказала о хейтерах, молодом муже и желании завести третьего ребенка В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом Клип Imagine Галь Гадот вызвал волну критики в Сети Клип Imagine Галь Гадот вызвал волну критики в Сети Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на "арабских партнеров" Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на "арабских партнеров" Деревянко, Галыгин, Бузова и Харламов поддержали флешмоб по мытью рук Деревянко, Галыгин, Бузова и Харламов поддержали флешмоб по мытью рук Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги «Почта России» приостановит сообщение с 15 странами «Почта России» приостановит сообщение с 15 странами Опубликован трейлер сериала Тайки Вайтити "Чем мы заняты в тени" Опубликован трейлер сериала Тайки Вайтити "Чем мы заняты в тени" В секторе Газа зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом В секторе Газа зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"