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Новости » Россия » Трамп призвал бороться с COVID-19 двумя лекарствами, которые могут убить

Трамп призвал бороться с COVID-19 двумя лекарствами, которые могут убить

Трамп призвал бороться с COVID-19 двумя лекарствами, которые могут убить

Президент США во всеуслышание назвал два лекарства, которые, если принимать вместе, могут излечить от коронавируса COVID-19. Директор Института молекулярной биологии Филиппин в ответ объяснил, что совместное употребление препаратов может стоить человеку жизни.

«Гидроксихлорохин и азитромицин, принятые вместе, могут изменить историю медицины. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сдвинуло горы. Спасибо вам! Надеюсь, оба препарата начнут использовать незамедлительно! (Лучше работают вместе, Международный журнал антимикробных агентов.) Люди умирают, действуйте быстрее, и благослови Бог каждого!», — такая запись появилась на странице президента США Дональда Трампа в Twitter. Ее поддержали 249 тыс. пользователей соцсети и еще 71 тыс. опубликовала ее на своих страницах.


Не поддержал публичных призывов президента Соединенных Штатов директор Института молекулярной биологии (IMBB) Национального института здоровья Университета Филиппин Эдсел Салвана. Доктор, специализирующийся на инфекционных заболеваниях, объяснил, что эффект от приема гидроксихлорохина и азитромицина еще не доказан, при этом одновременное употребление противомалярийного препарата и антибиотика может принести человеку смерть.

«Пожалуйста, не принимайте гидроксихлорохин (плакенил) с азитромицином для лечения COVID19, пока их не пропишет доктор. Оба лекарства воздействуют на сердечный ритм (интервал QT) и могут привести к аритмии и неожиданной смерти, особенно если вы принимаете еще и другие препараты или имеете заболевания сердца», — заочно ответил Эдсел Салвана президенту США в Twitter.

Он добавил, что есть ситуации, в которых доктор может использовать одно или оба лекарства для лечения подтвержденной коронавирусной инфекции: в случае компоссионатного лечения (когда при отсутствии других препаратов серьезно больной пациент принимает лекарства с недоказанным эффектом) и под особым контролем врача.

«Есть данные, что эффективность препаратов возможна, но говорить о реальном действии еще рано. Поэтому не принимайте ни одно из лекарств, пока доктор не пропишет его вам и не будет следить за развитием ситуации», — советует директор Института молекулярной биологии (IMBB) из Манилы. В конце он заметил, что гидроксихлорохин (плакенил) и азитромицин используют при лечении других инфекций и аутоиммунных заболеваний и, если люди начнут скупать «на всякий случай», препаратов может не оказаться для тех, кому они действительно сейчас нужны.



До заявления Дональда Трампа FDA одобрило использование гидроксихлорохина для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19. Напомним, что пока в мире еще не разработали вакцину и лекарство против нового вируса, хотя работы активно ведутся и тестируются уже существующие лекарства.

Как сообщало ИА Newstes , в России за минувшие сутки официально зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом общее число случаев заражения выросло с 253 до 306. Их выявили в 18 регионах страны. Лидером по приросту стало Подмосковье, где количество зараженных практически удвоилось, увеличившись с 18 до 35 человек.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 05:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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