Трамп в прямом эфире назвал репортера NBC "ужасным" за его вопрос про лекарства от коронавируса

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал журналиста NBC Питера Александера после его вопроса о лекарствах от коронавируса.

Корреспондент поинтересовался у главы государства, не дает ли он американцам ложную надежду, когда рекламирует средства от COVID-19, эффективность которых еще не была подтверждена клиническими тестами. Трамп в ответ назвал Александера "ужасным репортером".

"Я думаю, что это скверный вопрос, и я думаю, что вы посылаете плохой сигнал для американцев. Американцы ищут ответы и надежду. Вы же гонитесь за сенсацией. Это касается и NBC, и Comcast. Позвольте мне сказать вам кое-что: это действительно плохая журналистика. И вы должны вернуться к журналистике вместо поиска сенсации", — сказал Трамп.

Президент добавил, что верит в эффективность средств, которые советует гражданам, хотя и не исключает, что они не помогут. "Посмотрим, как все сложится", - закончил Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп пытается заполучить немецких специалистов, чтобы те создали для США эксклюзивную вакцину от коронавируса.

В США зарегистрированы 17,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 201 из них закончились смертью пациента. В стране объявлено чрезвычайное положение.