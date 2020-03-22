У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

Пласидо Доминго Фото: Mario Anzuoni / Reuters

У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус. Об этом он объявил в =68.ARANDGggrGS85WnzykgYNYVnHdup0Y2Wr1GfwDXJXuBwbydVqlQwWq2e8XUZ2Gd4t9-rjY6Nywz3hn00UEcq7ud5TNDOvPINVphPliIWUWkqBYPeqnWkmIl-8juIKs0E8C_HP1p5qMqp1OicFAkGd6ps9oBdGR65cAT9Oh43q3oQ_9xtbHB5867zPrTGD11BBFFPGozHCHXutVAWbK3h9dDRZ3rz6gdm8fVonVSF7AQVFiVBTZEjOOrjG1h2PJjvM_4x_PTOMLPKdgSz9Vxq4mnWHsk8CuxS85Db8dqOdKY5lOP9wXx6GsAM1W0ZEWtGkmxN1EAmUJ0XFwLYdL3iDQ&__tn__=-R]Facebook.

«Я считаю своим моральным долгом сказать вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19, коронавирус. Я вместе с семьей нахожусь в самоизоляции до тех пор, пока это будет необходимо с медицинской точки зрения», — написал он.

Оперный певец написал, что в настоящее время все члены его семьи чувствуют себя хорошо, однако у самого Доминго был кашель, поднялась температура, в связи с чем он и решил сдать тест на коронавирус.

Артист призвал поклонников следовать всем рекомендациям по профилактике коронавируса: часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности оставаться дома.

В 2019 году около 20 женщин обвинили оперного певца в домогательствах. По их словам, Доминго позволял себе трогать и целовать их, приглашать на встречи, звонить по ночам и многое другое. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру. Пресс-секретарь певца назвал все происходящее попыткой очернить репутацию музыканта.

Пласидо Доминго — один из наиболее известных в мире теноров. Он выступает на оперной сцене на протяжении 50 лет. За это время Доминго исполнил более 140 ведущих оперных партий. Певец является обладателем 14 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.